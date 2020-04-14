Крымчан вербовали для перевозки мигрантов в Европу

Прокуратура Автономной Республики Крым вместе с Главным управление Национальной полиции Украины в АРК и Севастополе сообщили о подозрении троим участникам группы из Херсонской области, которые, по версии следствия, вербовали крымчан для перевозки нелегальных мигрантов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, их подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

«Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2011 года трое жителей Херсонской области подыскивали и вербовали украинцев, в том числе, жителей временно оккупированной территории АР Крым, которые находились в трудном материальном положении», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые эксплуатировали людей в качестве членов экипажа для переправки по морю из Турции в страны Евросоюза нелегальным способом мигрантов с Ближнего Востока.

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«Ряд пострадавших от противоправных действий злоумышленников были задержаны правоохранительными органами стран ЕС, арестованы и помещены в места лишения свободы», – отметили в ведомстве.

На данный момент нет публичных комментариев подозреваемых, их имена и фамилии не сообщаются.

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