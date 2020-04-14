Какой сегодня праздник 14 апреля

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Сегодня, 14 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Семаргла (Праздник огня)

Семаргл (или Симаргл) — Огнебог. Считается, что это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага. Огнебог хранит семена и посевы и может оборачиваться священным крылатым псом.

Семаргла почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются обряды и приметы, связанные с огнем и кострами. 14 апреля Семаргл топит последние снега.

День независимости студенчества Среднего Урала

Cтуденты Екатеринбурга объявили 14 апреля своим праздником – Днем независимости студенчества Среднего Урала, после того как их митинг силой разогнало правительство.

День ГАИ в Украине

Ежегодно 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции МВД Украины отмечали свой профессиональный праздник. Однако он уже устарел, так как на смену ГАИ пришла Патрульная полиция.

Также сегодня, 14 апреля, отмечают такие праздники:

- День родного языка в Грузии

- Марья - зажги снега

- Начало солнечного Нового года в Индии

- Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day)

- День хрюкочущих зелюков

- День алфавита Нко (N'Ko Alphabet Day)

- Всемирный день холотропного дыхания (Global Holotropic Breathwork Day)

- Черный день в Южной Корее

- День молодежи в Анголе

- День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) в США

- День ореха «пекан» (National Pecan Day) в США

- Панамериканский день (Pan American Day)

- День детской алопеции (Children with Alopecia Day) в США

Сегодня именины празднуют: Ефим, Макар, Василид, Мария, Авраамий, Евлогий, Ахаз, Геронтий, Иоанн.

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Что происходило 14 апреля в прошлые годы

1687 - английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам.

1768 - Максим Железняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины).

1848 - в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за прессой;

1852 - При Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (нынеИсторический архив Украины в Киеве).

1863 - в Петербурге состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем»

1871 - в Германии основан парламентрейхстаг.

1895 - на совещании социал-демократов в Петербурге Ленин познакомился с Крупской;

1912 - авария «Титаника».

1930 - На экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко «Земля».

1930 - после отказа в получении зарубежной визы в Москве застрелился российский поэт Владимир Маяковский (есть версия, что он был убит).

1943 - в системе Наркомата обороны СССР создано Главное управление контрразведки «Смерть шпионам» («СМЕРШ»);

1943 - в немецком концлагере застрелен сын Сталина Яков Джугашвили.

1944 - советские войска завершили Одесскую операцию;

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1978 - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным.

1991 - из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн. долл.;

2003 - расшифрован человеческий геном.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 апреля. Какие праздники будут завтра?

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