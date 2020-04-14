Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции

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За неделю в Севастополе было составлено 24 протокола о нарушении режима самоизоляции, все материалы направлены в суд.

Об этом заявил и.о. главы департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Ожидается, что первое судебное решение будет принято на этой неделе. Штраф для физических лиц может составлять от 1 до 30 тысяч рублей.

Благодаря подключению добровольных народных дружин в городе сформировано 17 мобильных групп, патрулирующих улицы. На этой неделе их количество будет увеличено. Как отметил Краснокутский, самостоятельно добровольцы из народных дружин не имеют права выписывать протоколы нарушителям, они могут только патрулировать улицы в сопровождении сотрудников полиции, департамента территориального развития или департамента общественной безопасности.

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Продолжают работать пропускные пункты на въездах в Севастополь.

«От 50 до 70 автомобилей за сутки прибывают из регионов России и пытаются разместиться в Севастополе. Процентов 70 из них – из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», - сообщил Краснокутский. По его словам, туристы из этих регионов разворачиваются и предпочитают не въезжать в Севастополь, когда им объясняют, что придется провести две недели в обсерваторе.

Как сообщалось ранее, режим обязательно самоизоляции продлен в Севастополе до 19 апреля. По состоянию на утро 13 апреля, в городе двое больных коронавирусом, еще четыре человека уже выздоровели и выписаны из больницы.

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Вчера : В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах. Только по Симферополю сегодня, за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым, увеличили количество нарядов на 60.

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