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Госдума России разрешила не взимать курортный сбор в Крыму

Вторник
14 апреля 2020
17:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, предусматривающий право властей в регионах приостановить взимание курортного сбора.

В перечне этих регионов находится Крым.

«Согласно закону «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», у субъектов России есть право ввести и отменить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования», – цитирует документ агентство ТАСС.

Как указано в пояснительной записке к документу, «в условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя».

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В связи с этим принятый закон предлагает дать право принимать решение о приостановлении взимания курортного сбора.

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