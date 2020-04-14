ФСБ-шники не выпустили из Крыма жительницу полуострова, предъявившую украинский паспорт

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020
Пограничники не выпустили женщину, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» на выезд из страны выявлена гражданка Российской Федерации, предъявившая на линии пограничного контроля украинский паспорт, – отметили в пресс-службе. – В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года гражданка России через государственную границу не пропущена».
Читайте: Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму придержат до среды
В погрануправлении напомнили, что в соответствии с указанным распоряжением выезд россиян за рубеж временно ограничен. Исключение составляют граждане России, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа подтверждающего степень родства.
Возвращение граждан России осуществляется в прежнем порядке – без ограничений.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Граждане находясь на улице обязаны иметь при себе документы, за их отсутствие также будут наказывать.
Сегодня: «Запрещено жить не по прописке?!» Решение властей вызвало панику у крымчан. С 15 апреля в Крыму начнут штрафовать за нахождение на улице без уважительной причины.
Сегодня: Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта. С 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. При этом как нарушение будет расцениваться и отсутствие у крымчанина паспорта.
Сегодня: Крымчанина наказали за регистрацию двух гастарбайтеров из Узбекистана. Красноперекопские полицейские выявили нарушение миграционного законодательства.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/fsbshniki-ne-vypustili-iz-kryma-zhitelnitsu-poluostrova-predyavivshuju-ukrainskii-pasport-130276/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
16:59 Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции
16:54 В Севастополе новый случай коронавируса
16:10 Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока
15:26 ФСБ-шники не выпустили из Крыма жительницу полуострова, предъявившую украинский паспорт
14:50 За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля
14:46 Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения
14:16 Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные правительства
13:39 Крымчанка украла деньги с карты доверчивого мужчины