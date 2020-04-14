ФСБ-шники не выпустили из Крыма жительницу полуострова, предъявившую украинский паспорт

Жительница Крыма пыталась покинуть полуостров через пункт пропуска «Джанкой» по украинскому паспорту.

Пограничники не выпустили женщину, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» на выезд из страны выявлена гражданка Российской Федерации, предъявившая на линии пограничного контроля украинский паспорт, – отметили в пресс-службе. – В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года гражданка России через государственную границу не пропущена».

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В погрануправлении напомнили, что в соответствии с указанным распоряжением выезд россиян за рубеж временно ограничен. Исключение составляют граждане России, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа подтверждающего степень родства.

Возвращение граждан России осуществляется в прежнем порядке – без ограничений.

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