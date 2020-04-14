Франция выступила с заявлением по указу Путина о земле в Крыму

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Франция осудила указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому лицам без российского гражданства запрещено владеть землей в ряде районов Крыма и Севастополя.

Об этом говорится в заявлении французского посольства на Украине в Twitter.

«Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ №201 от 20 марта 2020 года, который запрещает лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», – сказано в сообщении.

В диппредставительстве заявили, что ограничения на владение крымской землей, а также призыв жителей полуострова в Вооруженные силы РФ «прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму и которая полностью противоречит нормам международного права».

В сообщении посольства отмечается, что Франция «сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Читайте: Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей. В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

В МИД Украины заявили, что Киев намерен использовать «все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение».

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 1 апреля 2020 : Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму. В Евросоюзе назвали «нарушением международного гуманитарного права» решение властей РФ о введении запрета на владение землей в Крыму для иностранцев и лиц без гражданства.

Воскресенье, 29 марта 2020 : Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму. Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться через международные суды отмены решения о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму.

Пятница, 27 марта 2020 : США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

Пятница, 27 марта 2020 : Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей. Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.