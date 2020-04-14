Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы За сутки в Крым прибыло более 300 человек - всем выданы постановления о самоизоляции Госдума России разрешила не взимать курортный сбор в Крыму Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Вторник
14 апреля 2020
18:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

© Крым.реалии

Что нужно знать крымчанам, чтобы не стать жертвами «плана по протоколам» полицейских патрулей – рассказывает крымский адвокат Айдер Азаматовов.

В указе главы Крыма Сергея Аксенова по введению режима повышенной готовности есть две группы населения, для которых введены разные виды ограничений. Основная – все жители полуострова, кроме тех, кому старше 65 лет и тех, кто имеет ряд опасных заболеваний. Этой категории граждан без дополнительных документов разрешается только выносить мусор, выгуливать собак в радиусе ста метров от дома, направляться в ближайший работающий магазин или точку оказания услуг, а также обращаться за получением неотложной медицинской помощи. Данные ограничения действуют до 30 апреля.

Вторая группа – те самые граждане старше 65 лет и люди с определенными проблемами здоровья. Им, судя по тексту пункта 11.1, запрещено покидать место жительства до 30 апреля в любых случаях, кроме «случаев прямой угрозы жизни и здоровью». Какие именно случаи власти считают таковыми, а какие нет – в указе не конкретизировано.

При этом в российском законодательстве на сегодняшний день тоже нет разъяснений о том, какие случаи считаются прямой угрозой жизни и здоровью, а какие не считаются. Поэтому, с формальной точки зрения, любые перемещения пожилых людей могут быть оправданы беспокойством о своем состоянии здоровья.

В любом случае, если вы относитесь к числу пожилых людей, перед походом в магазин или аптеку стоит позвонить на телефон горячей линии и сообщить о своей потребности в продуктах питания или медикаментах. Даже если дозвониться не удалось или в течение непродолжительного времени никакой помощи не наблюдается – вызов на горячую линию будет зафиксирован и станет железным доказательством того, что вины человека в нарушении режима нет никакой. В этом случае будет очевидно, что предприняты все меры для сохранения самоизоляции, а потом наступили вынужденные обстоятельства.

Поэтому если пожилого человека у аптеки или на рынке остановит патруль, наличие в мобильном телефоне отметки о звонке на горячую линию может стать хорошим аргументом защиты. Адвокат Айдер Азаматов также советует в таком случае устно сделать заявление сотрудникам полиции о том, что вы нуждаетесь в помощи. Статья 12 закона «О полиции» обязывает сотрудников правопорядка «оказывать первую помощь лицам… находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует».

С целью, но без умысла

В тоже время стоит помнить, что нарушение перечисленных требований с 1 апреля 2020 года может иметь серьезные правовые последствия – привлечение к административной ответственности с назначением штрафа в размере от тысячи до тридцати тысяч рублей. Поэтому игнорировать карантинные ограничения, введенные властями Крыма, явно не стоит.

Выходить и тем более выезжать за границы зоны «магазин-поликлиника-мусорные баки» можно только при наличии очень веских причин. Например, если потребовалась помощь пожилым родственникам, которые живут на другом конце города. В этом случае надо быть готовым, если вас остановит патруль, назвать точный адрес следования и все аргументы, которые указывают на необходимость и безотлагательность вашей помощи.

SMS-сообщение с просьбой о помощи, документы, подтверждающие родство и любые другие доказательства, которые демонстрируют, что вы не врете, могут значительно снизить риск составления административного протокола.

Если вы не нарушаете режима ограничений и патруль вас задержал неподалеку от места проживания по пути за медицинскими масками, корнем имбиря или к пункту выдачи интернет-заказов, не надо паниковать. Первым делом убедитесь, что перед вами точно представители правоохранительных органов, а не казаки, дружинники и прочие «волонтеры». Попросите сотрудников полиции представиться и запишите в телефон номера их нагрудных жетонов или фамилии.

Читайте: Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

Кроме того, обязательно обратите внимание на экипировку сотрудников правопорядка – сотрудники полиции должны быть в медицинских масках, иметь перчатки и антисептик, которым полицейский обязан обработать руки перед тем, как брать документы, например. Также можно поинтересоваться про наличие градусника, с помощью которого патруль регулярно обязан проверять состояние собственного здоровья.

Обычно после таких «реверансов» сотрудники полиции в ответ просят «предъявить документики» и высказывают подозрение, что вы совершаете административное правонарушение. Это ключевой момент диалога. Если вы не уверены в уровне своей компетенции и навыках коммуникации с силовиками, лучше всего попросить их обеспечить вам право на защиту. Если у вас есть в телефоне номер адвоката – имеете полное право его набрать. Вряд ли полицейские будут против. Если таких контактов у вас нет – просите патрульных обеспечить вам защитника.

И не обращайте внимания на уловки типа: «А зачем вам защитник, вы что совершили какое-то преступление?» Просто требуйте обеспечения ваших прав. Конечно, вероятность, что они всерьез отнесутся к этим требованиям – крайне мала. Но, во-первых, само знание этого нюанса покажет полицейским, что с вами следует быть осторожнее, а во-вторых, если дело дойдет до судебного разбирательства – отсутствие защитника при составлении протокола станет серьезной проблемой.

Держите себя в руках

С помощью адвоката или самостоятельно – главное не паникуйте и разговаривайте с патрульными спокойно и вежливо. Постарайтесь их переубедить – четко сообщите правоохранителям, что вы живете поблизости и следуете за товарами или услугами, реализация которых не запрещена в период карантина. Заверьте сотрудников правопорядка, что знакомы с пунктом 11 указа главы Крыма и строго придерживаетесь указанных в нем ограничений.

Если ваша законопослушность не произведет должного эффекта и патруль не откажется от намерения составить на вас протокол об административном правонарушении, постарайтесь безотлагательно сообщить о неприятности кому-то из родственников или близких, не забыв скинуть и данные о сотрудниках, которые вас задерживают. Также помните, если у вас при себе паспорт – ничто не мешает стражам порядка выписать протокол без доставления вас в отдел. Напомните им об этом, но, если они настаивают на следовании в участок – не возражайте, потому что это чревато привлечением еще и по статье за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Протокол

Итак, если патруль нацелен на выполнение плана «по нарушителям карантина» и не смущен вашим хладнокровием и знанием правовых норм, ваше общение рано или поздно приведет к заполнению бумаги под названием протокол об административном правонарушении. Вам предложат подписать его в трех местах – что вы не нуждаетесь в переводчике, получили копию и не имеете возражений по сути документа. Вот этот последний пункт лучше не подписывать, а найти рядом с ним свободную строчку и написать: «С протоколом не согласен, пояснения в приложении к протоколу» и уже после этих слов поставить автограф.

После этого придется потратить еще какое-то время на составление пояснений о том, где вы живете, куда шли и почему ваши действия не являются нарушением ограничительных мер, предусмотренных режимом повышенной готовности. Эти пояснения прикладываются к оригиналу протокола, а вам вручается его копия. На этом общение с полицейскими должно закончится.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчан вербовали для перевозки мигрантов в Европу. Прокуратура Автономной Республики Крым вместе с Главным управление Национальной полиции Украины в АРК и Севастополе сообщили о подозрении троим участникам группы из Херсонской области, которые, по версии следствия, вербовали крымчан для перевозки нелегальных мигрантов.

Сегодня: Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Граждане находясь на улице обязаны иметь при себе документы, за их отсутствие также будут наказывать.

Сегодня: «Запрещено жить не по прописке?!» Решение властей вызвало панику у крымчан. С 15 апреля в Крыму начнут штрафовать за нахождение на улице без уважительной причины.

Сегодня: ФСБ-шники не выпустили из Крыма жительницу полуострова, предъявившую украинский паспорт. Жительница Крыма пыталась покинуть полуостров через пункт пропуска «Джанкой» по украинскому паспорту.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/esli-patrul-poimal-pod-magazinom-sovety-krymskogo-advokata-130291/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Завтра в Крыму начинают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

«Запрещено жить не по прописке?!» Решение властей вызвало панику у крымчан

«Запрещено жить не по прописке?!» Решение властей вызвало панику у крымчан

Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Запертые в больнице Севастополя люди взбунтовались против изоляции

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.