Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

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Что нужно знать крымчанам, чтобы не стать жертвами «плана по протоколам» полицейских патрулей – рассказывает крымский адвокат Айдер Азаматовов.

В указе главы Крыма Сергея Аксенова по введению режима повышенной готовности есть две группы населения, для которых введены разные виды ограничений. Основная – все жители полуострова, кроме тех, кому старше 65 лет и тех, кто имеет ряд опасных заболеваний. Этой категории граждан без дополнительных документов разрешается только выносить мусор, выгуливать собак в радиусе ста метров от дома, направляться в ближайший работающий магазин или точку оказания услуг, а также обращаться за получением неотложной медицинской помощи. Данные ограничения действуют до 30 апреля.

Вторая группа – те самые граждане старше 65 лет и люди с определенными проблемами здоровья. Им, судя по тексту пункта 11.1, запрещено покидать место жительства до 30 апреля в любых случаях, кроме «случаев прямой угрозы жизни и здоровью». Какие именно случаи власти считают таковыми, а какие нет – в указе не конкретизировано.

При этом в российском законодательстве на сегодняшний день тоже нет разъяснений о том, какие случаи считаются прямой угрозой жизни и здоровью, а какие не считаются. Поэтому, с формальной точки зрения, любые перемещения пожилых людей могут быть оправданы беспокойством о своем состоянии здоровья.

В любом случае, если вы относитесь к числу пожилых людей, перед походом в магазин или аптеку стоит позвонить на телефон горячей линии и сообщить о своей потребности в продуктах питания или медикаментах. Даже если дозвониться не удалось или в течение непродолжительного времени никакой помощи не наблюдается – вызов на горячую линию будет зафиксирован и станет железным доказательством того, что вины человека в нарушении режима нет никакой. В этом случае будет очевидно, что предприняты все меры для сохранения самоизоляции, а потом наступили вынужденные обстоятельства.

Поэтому если пожилого человека у аптеки или на рынке остановит патруль, наличие в мобильном телефоне отметки о звонке на горячую линию может стать хорошим аргументом защиты. Адвокат Айдер Азаматов также советует в таком случае устно сделать заявление сотрудникам полиции о том, что вы нуждаетесь в помощи. Статья 12 закона «О полиции» обязывает сотрудников правопорядка «оказывать первую помощь лицам… находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует».

С целью, но без умысла

В тоже время стоит помнить, что нарушение перечисленных требований с 1 апреля 2020 года может иметь серьезные правовые последствия – привлечение к административной ответственности с назначением штрафа в размере от тысячи до тридцати тысяч рублей. Поэтому игнорировать карантинные ограничения, введенные властями Крыма, явно не стоит.

Выходить и тем более выезжать за границы зоны «магазин-поликлиника-мусорные баки» можно только при наличии очень веских причин. Например, если потребовалась помощь пожилым родственникам, которые живут на другом конце города. В этом случае надо быть готовым, если вас остановит патруль, назвать точный адрес следования и все аргументы, которые указывают на необходимость и безотлагательность вашей помощи.

SMS-сообщение с просьбой о помощи, документы, подтверждающие родство и любые другие доказательства, которые демонстрируют, что вы не врете, могут значительно снизить риск составления административного протокола.

Если вы не нарушаете режима ограничений и патруль вас задержал неподалеку от места проживания по пути за медицинскими масками, корнем имбиря или к пункту выдачи интернет-заказов, не надо паниковать. Первым делом убедитесь, что перед вами точно представители правоохранительных органов, а не казаки, дружинники и прочие «волонтеры». Попросите сотрудников полиции представиться и запишите в телефон номера их нагрудных жетонов или фамилии.

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Кроме того, обязательно обратите внимание на экипировку сотрудников правопорядка – сотрудники полиции должны быть в медицинских масках, иметь перчатки и антисептик, которым полицейский обязан обработать руки перед тем, как брать документы, например. Также можно поинтересоваться про наличие градусника, с помощью которого патруль регулярно обязан проверять состояние собственного здоровья.

Обычно после таких «реверансов» сотрудники полиции в ответ просят «предъявить документики» и высказывают подозрение, что вы совершаете административное правонарушение. Это ключевой момент диалога. Если вы не уверены в уровне своей компетенции и навыках коммуникации с силовиками, лучше всего попросить их обеспечить вам право на защиту. Если у вас есть в телефоне номер адвоката – имеете полное право его набрать. Вряд ли полицейские будут против. Если таких контактов у вас нет – просите патрульных обеспечить вам защитника.

И не обращайте внимания на уловки типа: «А зачем вам защитник, вы что совершили какое-то преступление?» Просто требуйте обеспечения ваших прав. Конечно, вероятность, что они всерьез отнесутся к этим требованиям – крайне мала. Но, во-первых, само знание этого нюанса покажет полицейским, что с вами следует быть осторожнее, а во-вторых, если дело дойдет до судебного разбирательства – отсутствие защитника при составлении протокола станет серьезной проблемой.

Держите себя в руках

С помощью адвоката или самостоятельно – главное не паникуйте и разговаривайте с патрульными спокойно и вежливо. Постарайтесь их переубедить – четко сообщите правоохранителям, что вы живете поблизости и следуете за товарами или услугами, реализация которых не запрещена в период карантина. Заверьте сотрудников правопорядка, что знакомы с пунктом 11 указа главы Крыма и строго придерживаетесь указанных в нем ограничений.

Если ваша законопослушность не произведет должного эффекта и патруль не откажется от намерения составить на вас протокол об административном правонарушении, постарайтесь безотлагательно сообщить о неприятности кому-то из родственников или близких, не забыв скинуть и данные о сотрудниках, которые вас задерживают. Также помните, если у вас при себе паспорт – ничто не мешает стражам порядка выписать протокол без доставления вас в отдел. Напомните им об этом, но, если они настаивают на следовании в участок – не возражайте, потому что это чревато привлечением еще и по статье за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Протокол

Итак, если патруль нацелен на выполнение плана «по нарушителям карантина» и не смущен вашим хладнокровием и знанием правовых норм, ваше общение рано или поздно приведет к заполнению бумаги под названием протокол об административном правонарушении. Вам предложат подписать его в трех местах – что вы не нуждаетесь в переводчике, получили копию и не имеете возражений по сути документа. Вот этот последний пункт лучше не подписывать, а найти рядом с ним свободную строчку и написать: «С протоколом не согласен, пояснения в приложении к протоколу» и уже после этих слов поставить автограф.

После этого придется потратить еще какое-то время на составление пояснений о том, где вы живете, куда шли и почему ваши действия не являются нарушением ограничительных мер, предусмотренных режимом повышенной готовности. Эти пояснения прикладываются к оригиналу протокола, а вам вручается его копия. На этом общение с полицейскими должно закончится.

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