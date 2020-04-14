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Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока

Вторник
14 апреля 2020
16:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
14 апреля 2020


Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила сегодня пресс-служба аэропорта, за прошедшие сутки было принято в 19 раз меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

«По данным за первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%, – говорится в сообщении. – Так, за весь день 13 апреля аэропорт принял и отправил 480 пассажиров, что в 19 раз меньше, чем в этот же день 2019 года. Среднее количество занятых в самолетах мест не превысило 20%».

В пресс-службе отметили, что аэропорт в постоянном режиме проводит профилактические мероприятия против заноса и распространения коронавирусной инфекции. «Действия аэропорта согласованы с региональными и федеральными органами власти и подчиняются распоряжениям Роспотребнадзора», – сообщили в аэропорту.

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Все пассажиры проходят анкетирование. Сотрудники Роспотребнадзора проводят на борту самолета термометрию мобильным тепловизором всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров. В зоне прилета действует потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров, организована работа медицинского поста.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля. Трафик на Крымском мосту держится примерно на одном уровне, заметных заторов нет.

Вчера: В Севастополе ужесточат правила въезда в город. В Севастополе к подписанию готовится указ, который обеспечит «более предметный контроль» за «границей» города.

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Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым. Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/14/aeroport-simferopol-zafiksiroval-rekordnoe-padenie-passazhiropotoka-130278/

 
 

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