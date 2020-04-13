Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла

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Регионы Крыма: Евпатория
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13 апреля 2020
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на близких скончавшейся.
Женщине стало плохо в августе минувшего года: у нее болело горло и держалась высокая температура. Участковый терапевт сначала пыталась лечить ее от ларинготрахеита, а потом заподозрила пневмонию и направила на госпитализацию.
В приемном покое Евпаторийской городской больницы женщине сдали рентген легких, признаков пневмонии на снимке не обнаружили и, несмотря на плохое самочувствие, отправили домой. При этом приглашенный для консультации отоларинголог обнаружил у крымчанки в шее увеличенный и болезненный лимфоузел размером до 2 сантиметров. Однако врач, заполнявший протокол, написал, что состояние пациентки удовлетворительное.
Месяц жительница Евпатории лечилась дома по рекомендованной медиками схеме. Но ничего не помогало, а за два месяца женщина похудела на 10 килограммов. В конце октября она снова обратилась в больницу и опять получила отказ. На этот раз ей диагностировали острый бронхит средней тяжести с осложненным течением на фоне бронхообструктивного синдрома. И отправили лечиться самостоятельно.
Поскольку ситуация ухудшалась с каждым днем, женщина вернулась в больницу и попросила положить ее хотя бы на обследование, но в терапевтическом отделении пригрозили сдать ее в психбольницу и даже не зафиксировали факт обращения за помощью.
Тогда крымчанка отправилась в Херсонский областной онкодиспансер, где у нее обнаружили раковую опухоль, но не смогли определить очаг. Проведя первый курс химиотерапии, женщину отправили домой.
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Вернувшись в Крым, она обратилась в одну из частных клиник Симферополя, где подтвердили онкодиагноз и нашли очаг. Женщину госпитализировали в республиканский онкодиспансер.
Но болезнь зашла слишком далеко, крымчанка умерла.
Страховая компания «Крыммедстрах» еще при жизни Марины Поздняковой пыталась провести экспертизу качества медицинской помощи, оказанной пациентке в Евпаторийской городской больнице, но не смогла: оказалось, что вся меддокументация еще в январе была передана в министерство здравоохранения РК и обратно не вернулась.
Тем не менее, качество помощи, оказанной крымчанке 23 сентября и 27 октября 2019 года в приемном отделении горбольницы Евпатории, страховщики оценили как неудовлетворительное.
Сейчас журналисты просят Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю провести проверку на наличие в действиях медперсонала Евпаторийской больницы состава преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ (неоказание помощи больному), а а также выяснить, стал ли несвоевременно поставленный диагноз причиной стремительного развития онкологического заболевания и смерти Марины Поздняковой
Отметим, что крымчане постоянно жалуются на качество медицинской помощи, однако республиканский минздрав все их претензии опровергает. Между тем, из жалоб, поступивших в 2019 году в территориальный фонд ОМС по РК, 65% признаны обоснованными.
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