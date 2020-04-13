ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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13 апреля 2020
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В эфире телеканала «Россия-1» Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения.
Она пояснила, что маска не вредна сама по себе, однако она всегда должна быть сухой. Также Вуйнович отметила, что в том случае, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, медицинская маска необходима. При этом представитель ВОЗ в России сделала акцент на том, что «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», пишет НСН.
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Мелита Вуйнович также обратила внимание, что защитные средства должны быть у всех, но особенно важно обеспечить ими медиков.
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