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Коронавирус в Крыму

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ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

Понедельник
13 апреля 2020
15:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

© pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок.

В эфире телеканала «Россия-1» Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения.

Она пояснила, что маска не вредна сама по себе, однако она всегда должна быть сухой. Также Вуйнович отметила, что в том случае, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, медицинская маска необходима. При этом представитель ВОЗ в России сделала акцент на том, что «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», пишет НСН.

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Мелита Вуйнович также обратила внимание, что защитные средства должны быть у всех, но особенно важно обеспечить ими медиков.

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