Водитель ВАЗ пострадал в Крыму при столкновении с электропоездом

Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с электропоездом в Джанкойском районе и получил серьезные травмы.

Об этом сообщили в пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21011, 1994 года рождения, двигаясь со стороны поселка Вольное в направлении автодороги Алушта – Ялта на нерегулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума совершил выезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с движущимся пригородным поездом Симферополь – Соленое Озеро», – сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что авария произошла накануне в 7.30 в Джанкойском районе. «В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом средней трети правого бедра. (По факту ДТП) проводится проверка», – добавили в ГИБДД.

Читайте: Туристка сорвалась со скалы в Бахчисарайском районе

Очевидцы аварии опубликовали в паблике ДТП Крым в социальной сети Instagram фотографии с места происшествия. На снимках видно, что пригородный поезд протащил легковушку по путям. В результате аварии автомобиль получил сильные механические повреждения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : За неделю в Крыму ликвидировали 159 пожаров. Также спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Вчера : «Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе. Автоледи, въехавшая на «Мазде» в отделение Генбанка прямо через стеклянную стену, стала поводом для шуток подписчиков группы «INFOTOWN - Новости Севастополя» Вконтакте.

Вчера : Туристка сорвалась со скалы в Бахчисарайском районе. Крымские спасатели оказали помощь туристке в горно-лесной зоне в Бахчисарайском районе.

Вчера : Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны. В районе Керчи специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили шесть авиабомб и три фугаса времен Второй мировой войны.