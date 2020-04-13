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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Водитель ВАЗ пострадал в Крыму при столкновении с электропоездом

Понедельник
13 апреля 2020
10:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
13 апреля 2020


Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с электропоездом в Джанкойском районе и получил серьезные травмы.

Об этом сообщили в пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21011, 1994 года рождения, двигаясь со стороны поселка Вольное в направлении автодороги Алушта – Ялта на нерегулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума совершил выезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с движущимся пригородным поездом Симферополь – Соленое Озеро», – сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что авария произошла накануне в 7.30 в Джанкойском районе. «В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом средней трети правого бедра. (По факту ДТП) проводится проверка», – добавили в ГИБДД.

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Очевидцы аварии опубликовали в паблике ДТП Крым в социальной сети Instagram фотографии с места происшествия. На снимках видно, что пригородный поезд протащил легковушку по путям. В результате аварии автомобиль получил сильные механические повреждения.

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