Водитель ВАЗ пострадал в Крыму при столкновении с электропоездом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.
«Водитель автомобиля ВАЗ 21011, 1994 года рождения, двигаясь со стороны поселка Вольное в направлении автодороги Алушта – Ялта на нерегулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума совершил выезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с движущимся пригородным поездом Симферополь – Соленое Озеро», – сообщили в ГИБДД.
В ведомстве отметили, что авария произошла накануне в 7.30 в Джанкойском районе. «В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом средней трети правого бедра. (По факту ДТП) проводится проверка», – добавили в ГИБДД.
Читайте: Туристка сорвалась со скалы в Бахчисарайском районе
Очевидцы аварии опубликовали в паблике ДТП Крым в социальной сети Instagram фотографии с места происшествия. На снимках видно, что пригородный поезд протащил легковушку по путям. В результате аварии автомобиль получил сильные механические повреждения.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: За неделю в Крыму ликвидировали 159 пожаров. Также спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Вчера: «Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе. Автоледи, въехавшая на «Мазде» в отделение Генбанка прямо через стеклянную стену, стала поводом для шуток подписчиков группы «INFOTOWN - Новости Севастополя» Вконтакте.
Вчера: Туристка сорвалась со скалы в Бахчисарайском районе. Крымские спасатели оказали помощь туристке в горно-лесной зоне в Бахчисарайском районе.
Вчера: Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны. В районе Керчи специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили шесть авиабомб и три фугаса времен Второй мировой войны.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/voditel-vaz-postradal-v-krymu-pri-stolknovenii-s-elektropoezdom-130226/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
13:57 Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание
12:37 Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается
12:24 В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом
11:57 В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса
11:33 Власти Ялты составляют «черный список» отелей
11:30 Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции
10:47 Масок в аптеках Севастополя нет и не будет
10:32 Власти Крыма вводят пропуска для выхода пенсионеров на улицу