Власти Ялты составляют «черный список» отелей

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Власти Ялты сообщают о завершении формирования списка отелей, которые, по их утверждению, работают нелегально.

«Некоторые базы размещения нелегально работали в регионе и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем, администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена масштабная работа по выявлению таких объектов. Практически полностью сформирована база данных нарушителей, всего дополнительной отработке подлежат 9 территорий, после чего будет сформирован соответствующий список», – говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что «все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету – понесут заслуженное наказание».

«Этот список нам поможет и после снятия ограничительных мер. Он станет действенным инструментом борьбы с теми, кто в курортный сезон работает «под черным флагом», кто не платит налоги, используя при этом городские сети», – цитирует пресс-служба администрации российского главу Ялты Ивана Имгрунта.

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Ранее глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов «в объектах, которые работают нелегально». ​

В связи с угрозой коронавируса власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Крымчане стали скрывать прибывших из Москвы родственников. При обращении за медицинской помощью граждане умалчивают о прибытии родственников из Москвы, тем самым создавая риск для врачей.

Пятница, 10 апреля 2020 : Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

Пятница, 10 апреля 2020 : Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

Среда, 8 апреля 2020 : Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.