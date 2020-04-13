Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции Масок в аптеках Севастополя нет и не будет

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Понедельник
13 апреля 2020
11:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Власти Ялты составляют «черный список» отелей

© Крыминформ

Власти Ялты сообщают о завершении формирования списка отелей, которые, по их утверждению, работают нелегально.

«Некоторые базы размещения нелегально работали в регионе и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем, администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена масштабная работа по выявлению таких объектов. Практически полностью сформирована база данных нарушителей, всего дополнительной отработке подлежат 9 территорий, после чего будет сформирован соответствующий список», – говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что «все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету – понесут заслуженное наказание».

«Этот список нам поможет и после снятия ограничительных мер. Он станет действенным инструментом борьбы с теми, кто в курортный сезон работает «под черным флагом», кто не платит налоги, используя при этом городские сети», – цитирует пресс-служба администрации российского главу Ялты Ивана Имгрунта.

Читайте: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина

Ранее глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов «в объектах, которые работают нелегально». ​

В связи с угрозой коронавируса власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымчане стали скрывать прибывших из Москвы родственников. При обращении за медицинской помощью граждане умалчивают о прибытии родственников из Москвы, тем самым создавая риск для врачей.

Пятница, 10 апреля 2020: Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

Пятница, 10 апреля 2020: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/vlasti-yalty-sostavlyajut-chernyi-spisok-otelei-130224/

 
 

Курортный бизнес

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха

Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха

Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму опасаются очередной засухи
СЮЖЕТ
Водный кризис

В Крыму опасаются очередной засухи

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В Евпатории больницы прекратили прием пациентов

В Евпатории больницы прекратили прием пациентов

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.