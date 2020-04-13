Власти Ялты составляют «черный список» отелей

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
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13 апреля 2020
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«Некоторые базы размещения нелегально работали в регионе и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем, администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена масштабная работа по выявлению таких объектов. Практически полностью сформирована база данных нарушителей, всего дополнительной отработке подлежат 9 территорий, после чего будет сформирован соответствующий список», – говорится в сообщении администрации города.
Отмечается, что «все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету – понесут заслуженное наказание».
«Этот список нам поможет и после снятия ограничительных мер. Он станет действенным инструментом борьбы с теми, кто в курортный сезон работает «под черным флагом», кто не платит налоги, используя при этом городские сети», – цитирует пресс-служба администрации российского главу Ялты Ивана Имгрунта.
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Ранее глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов «в объектах, которые работают нелегально».
В связи с угрозой коронавируса власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымчане стали скрывать прибывших из Москвы родственников. При обращении за медицинской помощью граждане умалчивают о прибытии родственников из Москвы, тем самым создавая риск для врачей.
Пятница, 10 апреля 2020: Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.
Пятница, 10 апреля 2020: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.
Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.
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