Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса Власти Ялты составляют «черный список» отелей Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции Масок в аптеках Севастополя нет и не будет
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020
© pixabay.com
Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
«Фактически мы сейчас находимся в начале пути развития эпидемической ситуации. Все меры, которые сегодня принимаются правительством, адекватны той ситуации, которая у нас сегодня есть. От того, как наши жители будут это соблюдать, зависит развитие ситуации», – отметила руководитель ведомства.
К строгому соблюдению режима самоизоляции крымчан также призвал глава республики Сергей Аксенов.
«По московскому опыту мы можем предполагать, как у нас это может развиваться. Возьмите опыт тех субъектов, где количество заболевших перевалило за все разумные параметры. Это же будет ожидать и нас, если количество заражений в день превысит критическую цифру, достаточно небольшую», – заявил он.
Читайте: В Крыму критично увеличилось число пневмоний
Глава Крыма, ссылаясь на рекомендации специалистов, подчеркнул, что социальное дистанцирование – намного лучшее средство профилактики заражения, чем ношение медицинских масок.
«Все в наших руках, в том числе и длительность периода самоизоляции», – добавил он.
В Крыму до 30 апреля продлен режим всеобщий самоизоляции.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом. Сотрудники психоневрологического интерната в Красногвардейском районе направлены на самоизоляцию из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Сегодня: Масок в аптеках Севастополя нет и не будет. Все поставки медицинских масок в России сегодня централизованы и в аптеках Севастополя они не появятся.
Сегодня: В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционной больнице находятся два человека, сообщает пресс-служба правительства города.
Сегодня: Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом. Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробности заражения 50-летнего симферопольца коронавирусом.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/vlasti-rossii-o-koronaviruse-v-krymu-vse-tolko-nachinaetsya-130239/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
13:57 Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание
12:37 Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается
12:24 В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом
11:57 В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса
11:33 Власти Ялты составляют «черный список» отелей
11:30 Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции
10:47 Масок в аптеках Севастополя нет и не будет
10:32 Власти Крыма вводят пропуска для выхода пенсионеров на улицу