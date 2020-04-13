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Коронавирус в Крыму

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Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается

Понедельник
13 апреля 2020
12:37

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается

© pixabay.com

На сегодняшний день Крым находится в самом начале развития эпидемической ситуации по коронавирусу, только строгое соблюдение самоизоляции позволит предотвратить московский сценарий распространения инфекции.

Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Фактически мы сейчас находимся в начале пути развития эпидемической ситуации. Все меры, которые сегодня принимаются правительством, адекватны той ситуации, которая у нас сегодня есть. От того, как наши жители будут это соблюдать, зависит развитие ситуации», – отметила руководитель ведомства.

К строгому соблюдению режима самоизоляции крымчан также призвал глава республики Сергей Аксенов.

«По московскому опыту мы можем предполагать, как у нас это может развиваться. Возьмите опыт тех субъектов, где количество заболевших перевалило за все разумные параметры. Это же будет ожидать и нас, если количество заражений в день превысит критическую цифру, достаточно небольшую», – заявил он.

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Глава Крыма, ссылаясь на рекомендации специалистов, подчеркнул, что социальное дистанцирование – намного лучшее средство профилактики заражения, чем ношение медицинских масок.

«Все в наших руках, в том числе и длительность периода самоизоляции», – добавил он.

В Крыму до 30 апреля продлен режим всеобщий самоизоляции.

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