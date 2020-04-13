Власти Крыма запретили регистрировать браки и разводы

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Использованы материалы: Новости Крыма
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Об этом сообщает Минюст Крыма.
По данным министерства, с 3 по 14 марта 2020 года, в Крыму было зарегистрировано рождение 667 детей и брак 334 пар молодоженов.
Ранее Министерство юстиции России предложило приостановить государственную регистрацию заключения браков и разводов.
«Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно по острой необходимости», – говорится в сообщении.
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В обращении Минюста к власти регионов России предлагается перенести уже назначенные бракосочетания «на более поздний срок». Как возможный вариант в сообщении пресс-службы ведомства отмечается «после 1 июня 2020 года».
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