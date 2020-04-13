Власти Крыма вводят пропуска для выхода пенсионеров на улицу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса Власти Ялты составляют «черный список» отелей Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

© ria.ru

Власти Крыма вводят систему пропусков, которые будут выдаваться гражданам старше 65 лет для выхода на улицу.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«В случае возникновения необходимости для осуществления безотлагательных действий с личным присутствием граждан старше 65 лет в обязательном порядке необходимо будет обратиться в администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска. Сегодня порядок будет разработан, а завтра в течение дня будет доведен механизм до глав администраций, каким образом выдача пропусков будет осуществляться», – сообщил Гоцанюк.

С завтрашнего дня также вводится запрет на посещение кладбищ (за исключением случаев погребения) и работа на стройках вахтовым методом. Со среды за нарушение режима ограничений на граждан будут налагаться штрафы.

«Если у человека возникает необходимость выйти за тем, без чего невозможно прожить – лекарство, продукты, – он должен это осуществить и иметь на это все основания. И наоборот, если это праздношатающийся – к нему должны быть применены все меры. На это мы берем два дня, чтобы детализировать все без исключения процессы, с МВД все согласуем и опубликуем», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте: Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Крыма запретили регистрировать браки и разводы. Отделы ЗАГС Крыма приВ Крыму приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти из-за коронавируса.

Вчера : Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина. Выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции жителям Севастополя могут только сотрудники Росгвардии, департамента безопасности и департамента территориального развития города.

Суббота, 11 апреля 2020 : «Нет другого выхода»: в Киеве уверены, что Путин вернет Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия уйдет из Крыма.

Суббота, 11 апреля 2020 : Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму. Большие штрафы за нарушение режима самоизоляции должны избавить Крым от праздношатающихся жителей, которые могут стать новым очагом коронавируса.