Власти Крыма вводят пропуска для выхода пенсионеров на улицу

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
«В случае возникновения необходимости для осуществления безотлагательных действий с личным присутствием граждан старше 65 лет в обязательном порядке необходимо будет обратиться в администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска. Сегодня порядок будет разработан, а завтра в течение дня будет доведен механизм до глав администраций, каким образом выдача пропусков будет осуществляться», – сообщил Гоцанюк.
С завтрашнего дня также вводится запрет на посещение кладбищ (за исключением случаев погребения) и работа на стройках вахтовым методом. Со среды за нарушение режима ограничений на граждан будут налагаться штрафы.
«Если у человека возникает необходимость выйти за тем, без чего невозможно прожить – лекарство, продукты, – он должен это осуществить и иметь на это все основания. И наоборот, если это праздношатающийся – к нему должны быть применены все меры. На это мы берем два дня, чтобы детализировать все без исключения процессы, с МВД все согласуем и опубликуем», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.
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