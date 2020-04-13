Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020
© pixabay.com
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заведующего лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилла Шаршова.
«(То, что вирус станет опаснее в результате мутации) – маловероятно. Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом высокая летальность – это эволюционный тупик для вируса», – рассказал Шаршов.
По словам эксперта, очень вероятно, что вирус станет сезонным явлением. «Любое респираторное заражение идет волнообразно. В качестве примера можно привести «свиной грипп», который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар – и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», – пояснил он.
Читайте: Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться
По прогнозу Шаршова, в начале лета распространение коронавируса утихнет, но может повториться в умеренной форме в октябре-ноябре.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе. Врачи и пациенты в 3-й городской больнице Севастополя, которые находятся на обсервации из-за обнаруженного ранее заболевшего COVID-19, жалуются на условия содержания, сравнивая их с «колонией строгого режима».
Сегодня: В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса. В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сегодня: ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок.
Сегодня: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается. На сегодняшний день Крым находится в самом начале развития эпидемической ситуации по коронавирусу, только строгое соблюдение самоизоляции позволит предотвратить московский сценарий распространения инфекции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/virusolog-schitaet-chto-novyi-koronavirus-so-vremenem-stanet-bolee-bezopasnym-dlya-cheloveka-130230/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
18:11 Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе
17:37 В Ялте пьяные супруги полезли в драку с полицией
17:12 Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях
17:00 В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
16:37 Троллейбусы в Алушту и Ялту стали ходить чаще
16:11 Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой
15:59 В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
15:19 ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными