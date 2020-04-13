Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

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Коронавирус нового типа со временем станет более безопасным для человека.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заведующего лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилла Шаршова.

«(То, что вирус станет опаснее в результате мутации) – маловероятно. Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом высокая летальность – это эволюционный тупик для вируса», – рассказал Шаршов.

По словам эксперта, очень вероятно, что вирус станет сезонным явлением. «Любое респираторное заражение идет волнообразно. В качестве примера можно привести «свиной грипп», который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар – и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», – пояснил он.

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По прогнозу Шаршова, в начале лета распространение коронавируса утихнет, но может повториться в умеренной форме в октябре-ноябре.

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