Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса

Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

Понедельник
13 апреля 2020
14:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

© pixabay.com

Коронавирус нового типа со временем станет более безопасным для человека.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заведующего лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилла Шаршова.

«(То, что вирус станет опаснее в результате мутации) – маловероятно. Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом высокая летальность – это эволюционный тупик для вируса», – рассказал Шаршов.

По словам эксперта, очень вероятно, что вирус станет сезонным явлением. «Любое респираторное заражение идет волнообразно. В качестве примера можно привести «свиной грипп», который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар – и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», – пояснил он.

Читайте: Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться

По прогнозу Шаршова, в начале лета распространение коронавируса утихнет, но может повториться в умеренной форме в октябре-ноябре.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе. Врачи и пациенты в 3-й городской больнице Севастополя, которые находятся на обсервации из-за обнаруженного ранее заболевшего COVID-19, жалуются на условия содержания, сравнивая их с «колонией строгого режима».

Сегодня: В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса. В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня: ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок.

Сегодня: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается. На сегодняшний день Крым находится в самом начале развития эпидемической ситуации по коронавирусу, только строгое соблюдение самоизоляции позволит предотвратить московский сценарий распространения инфекции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/virusolog-schitaet-chto-novyi-koronavirus-so-vremenem-stanet-bolee-bezopasnym-dlya-cheloveka-130230/

 
 

Проблемы здравоохранения

Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе

Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе

ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

Вирусолог считает, что новый коронавирус со временем станет более безопасным для человека

Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается

Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.