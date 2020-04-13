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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Ялте пьяные супруги полезли в драку с полицией

Понедельник
13 апреля 2020
17:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Двум ялтинцам может грозить уголовная ответственность за оскорбление и причинение телесных повреждений полицейским.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть УМВД России по г. Ялте 9 апреля поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир граждане распивают спиртные напитки, громко шумят, нарушая общественный порядок, создавая неудобства для соседей.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия находились двое граждан — мужчина и женщина, поведение которых указывало на то, что они пребывают в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства гражданин стал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей, а его приятельница нанесла несколько ударов одному из полицейских и порвала его форменное обмундирование.

Граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялте. Проведенным медицинским освидетельствованием было установлено, что граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения. Личности нарушителей установлены, ранее они уже привлекались к административной ответственности.Все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Напомним, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением санкцией ст.319 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

По факту оказания сопротивления сотруднику полиции ст.318 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде уплаты штрафа и до пяти лет лишения свободы.

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