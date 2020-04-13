В Ялте пьяные супруги полезли в драку с полицией

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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13 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть УМВД России по г. Ялте 9 апреля поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир граждане распивают спиртные напитки, громко шумят, нарушая общественный порядок, создавая неудобства для соседей.
По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия находились двое граждан — мужчина и женщина, поведение которых указывало на то, что они пребывают в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства гражданин стал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей, а его приятельница нанесла несколько ударов одному из полицейских и порвала его форменное обмундирование.
Граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялте. Проведенным медицинским освидетельствованием было установлено, что граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения. Личности нарушителей установлены, ранее они уже привлекались к административной ответственности.Все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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Напомним, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением санкцией ст.319 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
По факту оказания сопротивления сотруднику полиции ст.318 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде уплаты штрафа и до пяти лет лишения свободы.
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