В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса

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В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба города.

COVID-19 подтвержден у женщины, которая ранее была доставлена в больницу №4 на Северной стороне города. Все больные, которые находились в этом отделении уже переведены в инфекционную больницу. Заведение переведено в режим обсервации.

«Сейчас 29 пациентов переведены в инфекционную больницу, около 20 человек медицинского персонала находятся в режиме изоляции», - сообщили на заседании оперативного штаба.

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Всех медиков, которые контактировали с заболевшей, переведут в пансионат «Солнышко», который превращен в обсерватор. Здание больницы №4 продезинфецируют и будут использовать в обычном режиме.

Всего с начала пандемии в Севастополе было подтверждено семь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В инфекционной больнице на данный момент находится три заболевших, четверо выздоровели.

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