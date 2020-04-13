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В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

Понедельник
13 апреля 2020
09:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


За минувшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционной больнице находятся два человека, сообщает пресс-служба правительства города.

«Всего в инфекционной больнице под наблюдением находится 35 человек. Под наблюдением по месту жительства – 548», - уточнили в правительстве Севастополя.Кроме того, с 9 апреля в режиме обсерватора работает стационар городской больницы №1, где был выявлен последний случай заболевания COVID-19.

Читайте: Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу

С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - 6 случаев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается. На сегодняшний день Крым находится в самом начале развития эпидемической ситуации по коронавирусу, только строгое соблюдение самоизоляции позволит предотвратить московский сценарий распространения инфекции.

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