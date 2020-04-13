В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Апрель 2020
13 апреля 2020
«Всего в инфекционной больнице под наблюдением находится 35 человек. Под наблюдением по месту жительства – 548», - уточнили в правительстве Севастополя.Кроме того, с 9 апреля в режиме обсерватора работает стационар городской больницы №1, где был выявлен последний случай заболевания COVID-19.
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С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - 6 случаев.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается. На сегодняшний день Крым находится в самом начале развития эпидемической ситуации по коронавирусу, только строгое соблюдение самоизоляции позволит предотвратить московский сценарий распространения инфекции.
Сегодня: В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом. Сотрудники психоневрологического интерната в Красногвардейском районе направлены на самоизоляцию из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Сегодня: Масок в аптеках Севастополя нет и не будет. Все поставки медицинских масок в России сегодня централизованы и в аптеках Севастополя они не появятся.
Сегодня: Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом. Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробности заражения 50-летнего симферопольца коронавирусом.
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