В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционной больнице находятся два человека, сообщает пресс-служба правительства города.

«Всего в инфекционной больнице под наблюдением находится 35 человек. Под наблюдением по месту жительства – 548», - уточнили в правительстве Севастополя.Кроме того, с 9 апреля в режиме обсерватора работает стационар городской больницы №1, где был выявлен последний случай заболевания COVID-19.

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С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. В Севастополе - 6 случаев.

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