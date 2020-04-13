В Севастополе ужесточат правила въезда в город

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Им будет предусмотрено не добровольное, а обязательное заполнение анкеты прибывшими из других городов (в том числе севастопольцами), организация проверки документов, занесение в людей в специальную базу и обеспечение дальнейшего контроля соблюдения приезжающими режима самоизоляции.
«Для тех, кто прибывает из других регионов (не жителей города), будет включаться обязательный режим помещения в изолятор на две недели. Точно так же, как это раньше указом было установлено. Только теперь этот контроль будет обязательный, документальный, с участием правоохранительных органов», — заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Работающие в Севастополе жители Республики Крым смогут, как прежде, прибывать в город — по предъявлению спецпропуска. Не изменятся правила и для жителей города-героя, которые работают в соседнем регионе, уточнил глава Севастополя.
Ужесточить меры борьбы с инфекцией планируется не только на границах, но и внутри города. Кроме увеличения количества патрулей, в Севастополе, согласно федеральному законодательству, новыми полномочиями будут наделены сотрудники Росгвардии и МЧС — теперь они также смогут составлять протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции. Наделить таким правом врио. губернатора планирует также все надзорные органы города, в частности Севприроднадзор и Стройнадзор.
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«Общий призыв к севастопольцам: у нас кризис еще даже не начался. Не начался он благодаря тем мерами, которые мы последовательно вводим. Кому-то кажется, что это все профанация; еще раз говорю: это очень серьезные мероприятия», — почеркнул Михаил Развожаев.
По его словам, город сейчас выигрывает время, чтобы подготовить медицинский сектор к возможной вспышке коронавируса. Глава города поблагодарил тех, кто соблюдает самоизоляцию, а тех, кто пренебрегает мерами безопасности, призвал «не обижаться», так как на этой неделе контроль за соблюдением режима ужесточится.
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