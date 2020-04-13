В Севастополе ужесточат правила въезда в город

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19 Как в Москве: севастопольцам выдадут QR-коды для выхода на улицу В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях

© Форпост

В Севастополе к подписанию готовится указ, который обеспечит «более предметный контроль» за «границей» города.

Им будет предусмотрено не добровольное, а обязательное заполнение анкеты прибывшими из других городов (в том числе севастопольцами), организация проверки документов, занесение в людей в специальную базу и обеспечение дальнейшего контроля соблюдения приезжающими режима самоизоляции.

«Для тех, кто прибывает из других регионов (не жителей города), будет включаться обязательный режим помещения в изолятор на две недели. Точно так же, как это раньше указом было установлено. Только теперь этот контроль будет обязательный, документальный, с участием правоохранительных органов», — заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Работающие в Севастополе жители Республики Крым смогут, как прежде, прибывать в город — по предъявлению спецпропуска. Не изменятся правила и для жителей города-героя, которые работают в соседнем регионе, уточнил глава Севастополя.

Ужесточить меры борьбы с инфекцией планируется не только на границах, но и внутри города. Кроме увеличения количества патрулей, в Севастополе, согласно федеральному законодательству, новыми полномочиями будут наделены сотрудники Росгвардии и МЧС — теперь они также смогут составлять протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции. Наделить таким правом врио. губернатора планирует также все надзорные органы города, в частности Севприроднадзор и Стройнадзор.

Читайте: В аэропорту Симферополя почти стопроцентная отмена авиарейсов

«Общий призыв к севастопольцам: у нас кризис еще даже не начался. Не начался он благодаря тем мерами, которые мы последовательно вводим. Кому-то кажется, что это все профанация; еще раз говорю: это очень серьезные мероприятия», — почеркнул Михаил Развожаев.

По его словам, город сейчас выигрывает время, чтобы подготовить медицинский сектор к возможной вспышке коронавируса. Глава города поблагодарил тех, кто соблюдает самоизоляцию, а тех, кто пренебрегает мерами безопасности, призвал «не обижаться», так как на этой неделе контроль за соблюдением режима ужесточится.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Троллейбусы в Алушту и Ялту стали ходить чаще. До Алушты и Ялты с 12 апреля увеличено количество троллейбусных рейсов. Расписание движения изменено с учетом работы системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Вчера : Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым. Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).

Суббота, 11 апреля 2020 : Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки. Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через Крымский мост почти 30 автомобилей.

Суббота, 11 апреля 2020 : Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК. Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.