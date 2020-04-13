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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе соседи спасли ребенка и женщину из пожара

Понедельник
13 апреля 2020
20:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


В Севастополе соседи вывели из дома ребенка и женщину с ограниченными возможностями, которые были в опасности из-за произошедшего во дворе пожара.

Возгорание случилось сегодня днем в частном домовладении по улице Адмирала Азарова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

«На момент прибытия огнеборцев к месту (уже через пять минут после поступления вызова) выяснилось, что один ребенок и женщина с ограниченными возможностями были выведены соседями с территории домовладения в безопасное место», – сказано в сообщении.

Очаг возгорания был во дворе, где загорелись доски. Его общая площадь составила 10 квадратных метров – учитывая направление ветра, существовала угроза, что огонь перекинется на дом.

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Но благодаря слаженным действиям пожарных печальных последствий удалось избежать. За несколько минут огнеборцы локализовали возгорание – на полную ликвидацию пожара ушло 18 минут.

«На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава», – уточнили в пресс-службе.

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