В Севастополе соседи спасли ребенка и женщину из пожара

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Регионы Крыма: Севастополь
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13 апреля 2020
Возгорание случилось сегодня днем в частном домовладении по улице Адмирала Азарова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
«На момент прибытия огнеборцев к месту (уже через пять минут после поступления вызова) выяснилось, что один ребенок и женщина с ограниченными возможностями были выведены соседями с территории домовладения в безопасное место», – сказано в сообщении.
Очаг возгорания был во дворе, где загорелись доски. Его общая площадь составила 10 квадратных метров – учитывая направление ветра, существовала угроза, что огонь перекинется на дом.
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Но благодаря слаженным действиям пожарных печальных последствий удалось избежать. За несколько минут огнеборцы локализовали возгорание – на полную ликвидацию пожара ушло 18 минут.
«На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава», – уточнили в пресс-службе.
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