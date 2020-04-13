В портах Крыма под карантином находятся два судна из Турции

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За минувшие сутки в Крым прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«За вчерашний день в порт Керчи и порт Феодосии прибыли два судна из Турции. Они прошли санитарно-карантинный контроль. В соответствии с протоколами они (моряки – ред.) изолированы на судне. Они продолжают свою работу, на берег схода не будет. Все их работы будут проводиться на судне, далее они отбудут по своему пункту назначения», – рассказала Пеньковская.

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Она добавила, что за минувшие сутки в аэропорту Симферополя выявлен один пассажир с повышенной температурой. Он госпитализирован в инфекционное отделение 7 городской больницы крымской столицы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 апреля 2020 : Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии. Экипажу яхты «Варвара», которая прибыла из Греции и сейчас стоит на якоре возле Феодосии, местная администрация доставила продукты питания.

Понедельник, 6 апреля 2020 : Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма. Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.

Суббота, 21 марта 2020 : Росморпорт обеспечил медицинскими масками крымских моряков. Крымские моряки полностью обеспечены защитными средствами.

Четверг, 19 марта 2020 : После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда. С 2017 года одиннадцать государств, включая Панаму, Монголию, Белиз, Боливию, Ливан, Палау, Сьерра-Леоне, Танзанию и Того, исключили из регистров 53 суда за нарушение санкций и заходы в порты Крыма.