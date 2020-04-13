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Коронавирус в Крыму

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В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

Понедельник
13 апреля 2020
17:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

© Новости Крыма

В Крыму принято решение ужесточить со вторника ограничительные меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«С завтрашнего дня в Республике Крым будут введены дополнительные ограничения. Запрещен вахтовый метод завоза сотрудников. Кроме того, рекомендуется гражданам не посещать кладбища, кроме случаев обращения за погребением», - заявил Юрий Гоцанюк.

Также ужесточение ограничений коснется крымчан старше 65 лет. До 30 апреля 2020 года им, а также тем, кто имеет хронические заболевания, запрещается покидать места проживания, за исключением прямой угрозы жизни и здоровья, необходимости купить продукты, попасть в медучреждения. В случае необходимости данной категории граждан муниципалитеты будут выдавать спецпропуска.

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«В случае возникновения необходимости гражданам старше 65 лет в безотлагательном порядке необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации для получения пропуска», - подчеркнул Юрий Гоцанюк.

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