В Крыму ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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13 апреля 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«С завтрашнего дня в Республике Крым будут введены дополнительные ограничения. Запрещен вахтовый метод завоза сотрудников. Кроме того, рекомендуется гражданам не посещать кладбища, кроме случаев обращения за погребением», - заявил Юрий Гоцанюк.
Также ужесточение ограничений коснется крымчан старше 65 лет. До 30 апреля 2020 года им, а также тем, кто имеет хронические заболевания, запрещается покидать места проживания, за исключением прямой угрозы жизни и здоровья, необходимости купить продукты, попасть в медучреждения. В случае необходимости данной категории граждан муниципалитеты будут выдавать спецпропуска.
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«В случае возникновения необходимости гражданам старше 65 лет в безотлагательном порядке необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации для получения пропуска», - подчеркнул Юрий Гоцанюк.
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