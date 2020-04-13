В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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13 апреля 2020
Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Согласно принятого решения мы в разы увеличили количество нарядов, которые у нас вышли на улицу, во всех подразделениях на всех территориях. Только по Симферополю мы увеличили количество нарядов за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым на 60. В вечернее время еще 30 нарядов выйдет, – сказал Александр Смаглин.
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Сегодня: Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции. МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с требованием оплаты штрафа по СМС за нарушение режима самоизоляции.
Вчера: Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров. За сутки 188 крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу Главы Республики Крым.
Вчера: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий. Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.
Вчера: В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму. Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.
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