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В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах

Понедельник
13 апреля 2020
19:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Только по Симферополю сегодня, за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым, увеличили количество нарядов на 60.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Согласно принятого решения мы в разы увеличили количество нарядов, которые у нас вышли на улицу, во всех подразделениях на всех территориях. Только по Симферополю мы увеличили количество нарядов за счет сотрудников аппарата МВД по Республике Крым на 60. В вечернее время еще 30 нарядов выйдет, – сказал Александр Смаглин.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции. МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с требованием оплаты штрафа по СМС за нарушение режима самоизоляции.

Вчера: Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров. За сутки 188 крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу Главы Республики Крым.

Вчера: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий. Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.

Вчера: В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму. Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.

 

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