В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Красногвардейское
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13 апреля 2020
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Крыму был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – житель села Восход Красногвардейского района. В период с 25 по 28 марта он находился в командировке в Москве и по возвращении в Крым почувствовал ухудшение самочувствия.
По словам Романовской, один из напарников заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Таким образом, инфекция могла попасть в учреждение.
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«Мы провели эту цепочку (контактов), учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах. Вчера направлены на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната», – рассказала вице-премьер.
Она отметила, что в интернате находятся около 300 больных, в основном людей пожилого возраста.
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