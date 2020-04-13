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Коронавирус в Крыму

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В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом

Понедельник
13 апреля 2020
12:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Красногвардейское

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Сотрудники психоневрологического интерната в Красногвардейском районе направлены на самоизоляцию из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Крыму был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – житель села Восход Красногвардейского района. В период с 25 по 28 марта он находился в командировке в Москве и по возвращении в Крым почувствовал ухудшение самочувствия.

По словам Романовской, один из напарников заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Таким образом, инфекция могла попасть в учреждение.

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«Мы провели эту цепочку (контактов), учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах. Вчера направлены на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната», – рассказала вице-премьер.

Она отметила, что в интернате находятся около 300 больных, в основном людей пожилого возраста.

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