В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом Власти Ялты составляют «черный список» отелей Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции Масок в аптеках Севастополя нет и не будет

Перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений, будет расширен с завтрашнего дня.

В него в частности добавят производителей полиграфической продукции и средства массовой информации, сообщил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Организации, обеспечивающие изготовление, производство и выпуск полиграфической продукции, средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство, выпуск и распространение средств массовой информации. Такие изменения будут внесены в указ с завтрашнего дня», – сказал Гоцанюк.

Кроме того, разрешение на работу получат организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы в сфере производства и реализации сельхозпродукции, а также рыбоводческие хозяйства.

Читайте: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин

В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 11 апреля 2020 : Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.

Суббота, 11 апреля 2020 : В Крыму запретили продажу пива на разлив. В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Суббота, 11 апреля 2020 : В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).

Среда, 8 апреля 2020 : Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости. Глава Крыма Сергей Аксенов включил автозапчасти в перечень товаров первой необходимости.