Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти России о коронавирусе в Крыму: все только начинается В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом Власти Ялты составляют «черный список» отелей Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции Масок в аптеках Севастополя нет и не будет

В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса

Понедельник
13 апреля 2020
11:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений, будет расширен с завтрашнего дня.

В него в частности добавят производителей полиграфической продукции и средства массовой информации, сообщил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Организации, обеспечивающие изготовление, производство и выпуск полиграфической продукции, средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство, выпуск и распространение средств массовой информации. Такие изменения будут внесены в указ с завтрашнего дня», – сказал Гоцанюк.

Кроме того, разрешение на работу получат организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы в сфере производства и реализации сельхозпродукции, а также рыбоводческие хозяйства.

Читайте: Крымчане жалуются на принудительную работу в карантин

В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 11 апреля 2020: Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.

Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретили продажу пива на разлив. В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).

Среда, 8 апреля 2020: Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости. Глава Крыма Сергей Аксенов включил автозапчасти в перечень товаров первой необходимости.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/v-krymu-tipografiyam-i-smi-ofitsialno-razreshat-rabotat-v-period-koronavirusa-130233/

 
 

Крымский бизнес

Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя

Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя

Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Что будет с рынком недвижимости в Крыму после эпидемии коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму опасаются очередной засухи
СЮЖЕТ
Водный кризис

В Крыму опасаются очередной засухи

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

В Евпатории больницы прекратили прием пациентов

В Евпатории больницы прекратили прием пациентов

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.