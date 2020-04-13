В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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В него в частности добавят производителей полиграфической продукции и средства массовой информации, сообщил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
«Организации, обеспечивающие изготовление, производство и выпуск полиграфической продукции, средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство, выпуск и распространение средств массовой информации. Такие изменения будут внесены в указ с завтрашнего дня», – сказал Гоцанюк.
Кроме того, разрешение на работу получат организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы в сфере производства и реализации сельхозпродукции, а также рыбоводческие хозяйства.
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В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.
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Суббота, 11 апреля 2020: Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретили продажу пива на разлив. В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).
Среда, 8 апреля 2020: Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости. Глава Крыма Сергей Аксенов включил автозапчасти в перечень товаров первой необходимости.
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