В Крыму приготовились к освоению 6,8 миллиарда рублей на ремонт дорог

В Крыму в ближайшие дни должны начаться капремонты и строительство дорог.

Глава РК Сергей Аксенов сегодня потребовал «дорожников на этой неделе вывести» на объекты, ведь региональные власти получили право в обход длительных процедур определения подрядчиков, предусмотренных федеральным законом №44-ФЗ о госзакупках, определять единственных поставщиков товаров, работ и услуг.

«Идеальная ситуация для ремонта, капитального ремонта дорог — машин нет. Пожалуйста, выходим — и круглые сутки <работаем>. Задача — на этой неделе вывести всех <подрядчиков>. Глава государства подтвердил нам объем финансирования <строительства и ремонта дорог>.

Читайте: Десятки объектов ФЦП в Крыму построены с нарушениями

Сейчас уникальное время, такого времени с точки зрения дорожных работ <больше> не будет. Поэтому за это время антикоронавирусный режим использовать по полной, чтобы граждане после изоляции вышли и не узнали, где они живут», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что подтверждено выделение из федерального бюджета 6,8 миллиарда рублей (один миллиарда — на проектирование, остальные деньги — на строительство и ремонт) из 17 миллиардов рублей, которые Республика Крым запросила на эти работы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.

Суббота, 11 апреля 2020 : В Крыму запретят вахтовую работу на стройках. В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.

Четверг, 9 апреля 2020 : Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Власти Крыма намерены помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику.

Среда, 8 апреля 2020 : Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина. В Минстрое Крыма состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности.