В Крыму приготовились к освоению 6,8 миллиарда рублей на ремонт дорог

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
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13 апреля 2020
Глава РК Сергей Аксенов сегодня потребовал «дорожников на этой неделе вывести» на объекты, ведь региональные власти получили право в обход длительных процедур определения подрядчиков, предусмотренных федеральным законом №44-ФЗ о госзакупках, определять единственных поставщиков товаров, работ и услуг.
«Идеальная ситуация для ремонта, капитального ремонта дорог — машин нет. Пожалуйста, выходим — и круглые сутки <работаем>. Задача — на этой неделе вывести всех <подрядчиков>. Глава государства подтвердил нам объем финансирования <строительства и ремонта дорог>.
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Сейчас уникальное время, такого времени с точки зрения дорожных работ <больше> не будет. Поэтому за это время антикоронавирусный режим использовать по полной, чтобы граждане после изоляции вышли и не узнали, где они живут», — сказал Аксенов.
Он уточнил, что подтверждено выделение из федерального бюджета 6,8 миллиарда рублей (один миллиарда — на проектирование, остальные деньги — на строительство и ремонт) из 17 миллиардов рублей, которые Республика Крым запросила на эти работы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретят вахтовую работу на стройках. В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.
Четверг, 9 апреля 2020: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Власти Крыма намерены помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику.
Среда, 8 апреля 2020: Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина. В Минстрое Крыма состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности.
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