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Коронавирус в Крыму

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Тысячи крымчан находятся под подозрением на заражение коронавирусом

Понедельник
13 апреля 2020
07:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Тысячи крымчан находятся под подозрением на заражение коронавирусом

© pixabay.com

Почти три тысячи человек остаются под меднаблюдением в Крыму в связи с ситуацией с распространением коронавируса, 147 человек – помещены в обсерваторы.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшнее утро находятся 2973 человека. Под динамическим наблюдением на дому находятся 2780 человек. В стационарах 46 человек, в обсерваторах 147 человек, – сообщил он. – Как уже сказали, у нас 31 человек с подтвержденным COVID-19, 12 выписаны с выздоровлением, остальные продолжают лечение. Тяжелых пациентов среди них нет».

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До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Их размер установили по аналогии с Москвой: для граждан 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 40 тысяч рублей; для юрлиц – до полумиллиона рублей. Соответствующий законопроект прошел два чтения в крымском парламенте. До среды их взимать не будут – ограничатся профилактическими беседами.

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Сегодня: Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом. Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробности заражения 50-летнего симферопольца коронавирусом.

Вчера: В Крыму подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. Третий за сутки случай заражения коронавирусом зарегистрирован на территории Крыма.

Вчера: Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу. По состоянию на утро 12 апреля в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Вчера: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму. Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.

 

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