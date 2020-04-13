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Власть -> Транспорт Крыма

Троллейбусы в Алушту и Ялту стали ходить чаще

Понедельник
13 апреля 2020
16:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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13 апреля 2020


До Алушты и Ялты с 12 апреля увеличено количество троллейбусных рейсов. Расписание движения изменено с учетом работы системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

С 12 апреля увеличено количество оборотных троллейбусных рейсов по маршрутам Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта, в связи с необходимостью добираться до места работы и проживания медицинским и другим работникам из перечня системообразующих предприятий и организаций, утвержденного соответствующим Указом Главы Республики Крым. Министерством транспорта РК совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» утвержден новый график движения.

Утренний график:

Отправления из Симферополя в Алушту — 5:30; 6:00; 7:20; 8:00.

Отправления из Алушты в Симферополь — 5:30; 6:10; 7:20; 7:50.

Отправления из Алушты в Ялту- 6:20; 6:55; 7:30; 8:00.

Читайте: Больше половины автостанций Крыма прекратили работу

Отправления из Ялты в Алушту — 6:10; 6:40; 7:40; 8:10.

Вечерний график:

Отправления из Симферополя в Алушту — 17:30; 18:00; 19:20; 20:00.

Отправления из Алушты в Симферополь — 17:30; 18:10; 19:20; 19:50.

Отправления из Алушты в Ялту- 17:00; 18:20; 19:10; 20:00.

Отправления из Ялты в Алушту — 17:00; 18:10; 18:40; 20:10.

Билеты на эти рейсы продаются у водителей троллейбусов.

Данное расписание будет корректироваться в дальнейшем согласно нуждам пассажиров и публиковаться на сайте предприятия «Крымтроллейбус».

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Вчера: Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым. Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).

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Суббота, 11 апреля 2020: Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК. Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.

Четверг, 9 апреля 2020: Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым. Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/trolleibusy-v-alushtu-i-yaltu-stali-hodit-chashe-130235/

 
 

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