Троллейбусы в Алушту и Ялту стали ходить чаще

До Алушты и Ялты с 12 апреля увеличено количество троллейбусных рейсов. Расписание движения изменено с учетом работы системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

С 12 апреля увеличено количество оборотных троллейбусных рейсов по маршрутам Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта, в связи с необходимостью добираться до места работы и проживания медицинским и другим работникам из перечня системообразующих предприятий и организаций, утвержденного соответствующим Указом Главы Республики Крым. Министерством транспорта РК совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» утвержден новый график движения.

Утренний график:

Отправления из Симферополя в Алушту — 5:30; 6:00; 7:20; 8:00.

Отправления из Алушты в Симферополь — 5:30; 6:10; 7:20; 7:50.

Отправления из Алушты в Ялту- 6:20; 6:55; 7:30; 8:00.

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Отправления из Ялты в Алушту — 6:10; 6:40; 7:40; 8:10.

Вечерний график:

Отправления из Симферополя в Алушту — 17:30; 18:00; 19:20; 20:00.

Отправления из Алушты в Симферополь — 17:30; 18:10; 19:20; 19:50.

Отправления из Алушты в Ялту- 17:00; 18:20; 19:10; 20:00.

Отправления из Ялты в Алушту — 17:00; 18:10; 18:40; 20:10.

Билеты на эти рейсы продаются у водителей троллейбусов.

Данное расписание будет корректироваться в дальнейшем согласно нуждам пассажиров и публиковаться на сайте предприятия «Крымтроллейбус».

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