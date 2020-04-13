Троллейбусы в Алушту и Ялту стали ходить чаще

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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13 апреля 2020
С 12 апреля увеличено количество оборотных троллейбусных рейсов по маршрутам Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта, в связи с необходимостью добираться до места работы и проживания медицинским и другим работникам из перечня системообразующих предприятий и организаций, утвержденного соответствующим Указом Главы Республики Крым. Министерством транспорта РК совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» утвержден новый график движения.
Утренний график:
Отправления из Симферополя в Алушту — 5:30; 6:00; 7:20; 8:00.
Отправления из Алушты в Симферополь — 5:30; 6:10; 7:20; 7:50.
Отправления из Алушты в Ялту- 6:20; 6:55; 7:30; 8:00.
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Отправления из Ялты в Алушту — 6:10; 6:40; 7:40; 8:10.
Вечерний график:
Отправления из Симферополя в Алушту — 17:30; 18:00; 19:20; 20:00.
Отправления из Алушты в Симферополь — 17:30; 18:10; 19:20; 19:50.
Отправления из Алушты в Ялту- 17:00; 18:20; 19:10; 20:00.
Отправления из Ялты в Алушту — 17:00; 18:10; 18:40; 20:10.
Билеты на эти рейсы продаются у водителей троллейбусов.
Данное расписание будет корректироваться в дальнейшем согласно нуждам пассажиров и публиковаться на сайте предприятия «Крымтроллейбус».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым. Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).
Суббота, 11 апреля 2020: Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки. Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через Крымский мост почти 30 автомобилей.
Суббота, 11 апреля 2020: Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК. Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.
Четверг, 9 апреля 2020: Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым. Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
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