Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Симферополь
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13 апреля 2020
Об этом она говорила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой инфекции.
По словам Пеньковской, симферополец заболел 7 апреля. Ранее, 28 марта, в семью вернулся из Москвы сын-студент, который болел еще до возвращения в Крым. По приезду у молодого человека наблюдались признаки ОРВИ, однако за медицинской помощью он не обращался, ограничившись самолечением.
Заболевший мужчина - работник склада одного крымского предприятия, которое до 6 апреля временно приостановило работу в связи с ситуацией по коронавирусу, но с 6 апреля сотрудники начали выходить на работу, уточнила начальник крымского управления Роспотребнадзора.
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«Мужчина после появления первых признаков заболевания находился на работе 1 день. Число контактных лиц - 5 человека. К сожалению, у одного из сотрудников и его супруги наблюдается клиника ОРВИ. Они госпитализированы в инфекционное отделение 7-й городской больницы. Остальные контактные по работе госпитализированы в Евпаторию. Материал отобран, находится в работе», - сообщила Пеньковская.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Тысячи крымчан находятся под подозрением на заражение коронавирусом. Почти три тысячи человек остаются под меднаблюдением в Крыму в связи с ситуацией с распространением коронавируса, 147 человек – помещены в обсерваторы.
Вчера: В Крыму подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. Третий за сутки случай заражения коронавирусом зарегистрирован на территории Крыма.
Вчера: Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу. По состоянию на утро 12 апреля в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.
Вчера: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму. Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.
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