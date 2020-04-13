Стали известны подробности заражения симферопольца коронавирусом

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Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробности заражения 50-летнего симферопольца коронавирусом.

Об этом она говорила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой инфекции.

По словам Пеньковской, симферополец заболел 7 апреля. Ранее, 28 марта, в семью вернулся из Москвы сын-студент, который болел еще до возвращения в Крым. По приезду у молодого человека наблюдались признаки ОРВИ, однако за медицинской помощью он не обращался, ограничившись самолечением.

Заболевший мужчина - работник склада одного крымского предприятия, которое до 6 апреля временно приостановило работу в связи с ситуацией по коронавирусу, но с 6 апреля сотрудники начали выходить на работу, уточнила начальник крымского управления Роспотребнадзора.

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«Мужчина после появления первых признаков заболевания находился на работе 1 день. Число контактных лиц - 5 человека. К сожалению, у одного из сотрудников и его супруги наблюдается клиника ОРВИ. Они госпитализированы в инфекционное отделение 7-й городской больницы. Остальные контактные по работе госпитализированы в Евпаторию. Материал отобран, находится в работе», - сообщила Пеньковская.

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