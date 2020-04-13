Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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13 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«После продолжительной сухой погоды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, 15 апреля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами сильные. Сильный северо-западный ветер 17-22 м/с. Дневные температуры воздуха понизятся на 8-10 градусов и составят от 8 до 13 градусов выше нуля», – говорится в сообщении.
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По данным главы Крыма Сергея Аксенова, запасы воды в Симферопольском водохранилище сейчас составляют 11 млн кубометров, в Партизанском – 11,4 млн кубометров, в Аянском – 3 млн кубометров.
Этого должно хватить до середины лета. В период действия режима самоизоляции из-за коронавируса скачков в потреблении воды населением не зафиксировано.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 16, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 84 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Суббота, 11 апреля 2020: Очередные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах. Ночные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах.
Суббота, 11 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
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