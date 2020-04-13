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Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой

Понедельник
13 апреля 2020
16:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой

© Крым.реалии

Благочинный Севастопольского округа (УПЦ МП) протоиерей Сергий Халюта 12 апреля облетел на самолете Севастополь с иконой Божией Матери «Всех скорбящих радость» и вознес молитвы об избавлении севастопольцев от эпидемии коронавируса.

Как говорится на сайте благочиния, именно с этой иконой священники совершали ежедневный крестный ход вокруг Севастополя во время «крымской весны» 2014 года.

«Сейчас во всех епархиях РПЦ совершаются такие крестные хода. Мы совершаем такой крестный ход на самолете, чтобы помолиться над всем пространством нашего округа. Мы молились о том, чтобы господь помог нам преодолеть вот те трудности, которые нам на сегодня выпали», – сказал Сергий Халюта.

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Накануне священники Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП совершили воздушный крестный ход в небе над полуостровом «за здравие всех жителей».

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Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой

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