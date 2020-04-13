Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля

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13 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 апреля.
В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 67 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 2 до 6 градусов выше нуля.
В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 62 процентов. Ветер юго-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 66 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 73 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 65 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.
В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 71 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 72 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 14, ближайшей ночью от 3 до 7 градусов выше нуля.
В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 73 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 11, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 апреля
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Суббота, 11 апреля 2020: Очередные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах. Ночные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах.
Суббота, 11 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Пятница, 10 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
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