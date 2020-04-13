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Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

Понедельник
13 апреля 2020
11:30

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с требованием оплаты штрафа по СМС за нарушение режима самоизоляции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», - заявили в МВД.

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Ранее в соцсетях появились скриншоты СМС-сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, в которых сообщается о нарушении гражданином режима самоизоляции и необходимости в связи с этим оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму. Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.

Вчера: «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки. Контролем за соблюдением режима самоизоляции в Севастополе занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, двух департаментов - общественной безопасности и территориального развития – и народные дружины, которые сейчас формируются в Севастополе.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/poyavilis-moshenniki-trebujushie-po-sms-oplatit-shtraf-za-narushenie-samoizolyatsii-130216/

 
 

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