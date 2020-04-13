Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма
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13 апреля 2020
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», - заявили в МВД.
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Ранее в соцсетях появились скриншоты СМС-сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, в которых сообщается о нарушении гражданином режима самоизоляции и необходимости в связи с этим оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров. За сутки 188 крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу Главы Республики Крым.
Вчера: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий. Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.
Вчера: В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму. Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.
Вчера: «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки. Контролем за соблюдением режима самоизоляции в Севастополе занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, двух департаментов - общественной безопасности и территориального развития – и народные дружины, которые сейчас формируются в Севастополе.
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