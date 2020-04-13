Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди

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Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П

орядок определила крымская епархия совместно с МВД по Республике Крым.

Так, в ведомствах сообщили, что будет обеспечен масочный режим, также будет нанесена разметка для обеспечения прихожанами необходимой дистанции, чтобы не было столпотворений. Присутствовать в храмах можно будет небольшими группами.

«Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих», - говорится в сообщении.

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Все участники крестных ходов должны будут надеть маски и соблюдать дистанцию.

Крестный ход будет проводится внутри ограды культовых учреждений, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Напомним, праздник Пасхи в Крыму будут отмечать 19 апреля. При этом всех граждан призывают оставаться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

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Вторник, 7 апреля 2020 : Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

Воскресенье, 29 марта 2020 : Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений. Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.