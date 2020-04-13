Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди

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Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым, КП-Крым
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13 апреля 2020
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орядок определила крымская епархия совместно с МВД по Республике Крым.
Так, в ведомствах сообщили, что будет обеспечен масочный режим, также будет нанесена разметка для обеспечения прихожанами необходимой дистанции, чтобы не было столпотворений. Присутствовать в храмах можно будет небольшими группами.
«Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих», - говорится в сообщении.
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Все участники крестных ходов должны будут надеть маски и соблюдать дистанцию.
Крестный ход будет проводится внутри ограды культовых учреждений, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Напомним, праздник Пасхи в Крыму будут отмечать 19 апреля. При этом всех граждан призывают оставаться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.
Пятница, 10 апреля 2020: Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.
Вторник, 7 апреля 2020: Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.
Воскресенье, 29 марта 2020: Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений. Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.
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