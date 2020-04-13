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Коронавирус в Крыму

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Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили

Понедельник
13 апреля 2020
15:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

Кроме того, до 30 апреля 2020 года приказом Муфтия Крыма приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов – дуа, обряды имянаречения и никях (бракосочетание). Погребальные обряды и дженазе-намаз проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности, без физического контактирования и рукопожатий.

Имамам рекомендовано призывать верующих отказаться от проведения вышеперечисленных и других мероприятий, предполагающих коллективное участие и регулярно проводить разъяснительную работу, относительно мер по профилактике заболевания.

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Приказ Муфтия Крыма распространяется на всей территории Республики Крым и г. Севастополь и действует до 30 апреля 2020 года. В случае необходимости действие Приказа будет продлено.

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Сегодня: Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П

Вчера: Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

Пятница, 10 апреля 2020: Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

Вторник, 7 апреля 2020: Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/ogranicheniya-na-provedenie-kollektivnyh-molitv-v-krymskih-mechetyah-prodlili-130228/

 
 

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