Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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13 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.
Кроме того, до 30 апреля 2020 года приказом Муфтия Крыма приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов – дуа, обряды имянаречения и никях (бракосочетание). Погребальные обряды и дженазе-намаз проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности, без физического контактирования и рукопожатий.
Имамам рекомендовано призывать верующих отказаться от проведения вышеперечисленных и других мероприятий, предполагающих коллективное участие и регулярно проводить разъяснительную работу, относительно мер по профилактике заболевания.
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Приказ Муфтия Крыма распространяется на всей территории Республики Крым и г. Севастополь и действует до 30 апреля 2020 года. В случае необходимости действие Приказа будет продлено.
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Вчера: Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.
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Вторник, 7 апреля 2020: Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.
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