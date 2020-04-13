Москвичка без прав на встречке в Крыму протаранила автомобиль местного жителя

Жительница Москвы протаранила автомобиль жителя города Саки на трассе Евпатория – Симферополь ночью 12 апреля.

Молодая москвичка, не имеющая водительского удостоверения, за рулем ЗАЗ «Шанс» по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Skoda Fabia.

В результате ДТП пострадал только 32-летний пассажир автомобиля ЗАЗ – у него перелом бедра. Водителей ЗАЗ и Skoda от травм спасли ремни безопасности.

Читайте: Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу

По предварительной информации, москвичка на момент совершения ДТП была трезва, как и водитель встречного автомобиля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Ялте пьяные супруги полезли в драку с полицией. Двум ялтинцам может грозить уголовная ответственность за оскорбление и причинение телесных повреждений полицейским.

Сегодня : Водитель ВАЗ пострадал в Крыму при столкновении с электропоездом. Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с электропоездом в Джанкойском районе и получил серьезные травмы.

Вчера : За неделю в Крыму ликвидировали 159 пожаров. Также спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Вчера : «Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе. Автоледи, въехавшая на «Мазде» в отделение Генбанка прямо через стеклянную стену, стала поводом для шуток подписчиков группы «INFOTOWN - Новости Севастополя» Вконтакте.