Москвичка без прав на встречке в Крыму протаранила автомобиль местного жителя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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13 апреля 2020
Молодая москвичка, не имеющая водительского удостоверения, за рулем ЗАЗ «Шанс» по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Skoda Fabia.
В результате ДТП пострадал только 32-летний пассажир автомобиля ЗАЗ – у него перелом бедра. Водителей ЗАЗ и Skoda от травм спасли ремни безопасности.
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По предварительной информации, москвичка на момент совершения ДТП была трезва, как и водитель встречного автомобиля.
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