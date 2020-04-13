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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Москвичка без прав на встречке в Крыму протаранила автомобиль местного жителя

Понедельник
13 апреля 2020
14:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Жительница Москвы протаранила автомобиль жителя города Саки на трассе Евпатория – Симферополь ночью 12 апреля.

Молодая москвичка, не имеющая водительского удостоверения, за рулем ЗАЗ «Шанс» по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Skoda Fabia.

В результате ДТП пострадал только 32-летний пассажир автомобиля ЗАЗ – у него перелом бедра. Водителей ЗАЗ и Skoda от травм спасли ремни безопасности.

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По предварительной информации, москвичка на момент совершения ДТП была трезва, как и водитель встречного автомобиля.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/moskvichka-bez-prav-na-vstrechke-v-krymu-protaranila-avtomobil-mestnogo-zhitelya-130243/

 
 

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