Масок в аптеках Севастополя нет и не будет

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Все поставки медицинских масок в России сегодня централизованы и в аптеках Севастополя они не появятся.

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопросы зрителей во время прямого эфира на правительственном телеканале.

«В аптеках они в ближайшее время не появятся, потому то их просто не продают нигде. Все поставки централизованы через Министерство торговли. Мы, Севастополь, свою квоту получаем», - сказал он.

Глава города объяснил, что маски по квоте распределяются между медиками, правоохранителями, водителями общественного транспорта, волонтерами и рядом контактирующих с населением служащих.

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Он отметил, что в крупных регионах, в частности, в Новгороде и в Московской области, есть промышленные предприятия, позволяющие развернуть производство масок. В Севастополе же есть только фабрика имени Нины Ониловой. Сто тысяч марлевых масок по советским ГОСТам, которые там сейчас шьются, пойдут на указанные выше цели.

«Пока масок хватает только для этого», - признал Развожаев.

Изменить ситуацию может только массовое производство защитных средств в других регионах, отметил он, «но пока ситуация такая, какая она есть».

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