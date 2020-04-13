Крымчанка рассказала о карантине в Нидерландах

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Режим повышенной готовности к ЧС требует от крымчан сознательности и дисциплины. Многим сложно представить, что кто-то может ограничить право свободно ходить по улицам и ездить на автомобилях.

Но сейчас настало время, когда личное должно уступить общественному, и это хорошо понимают в странах, где коронавирус уже не одну неделю заставляет граждан соблюдать режим изоляции.

Как это выглядит изнутри рассказала Ирина Деря-Сакович, крымчанка, которая уже три года живет со своим мужем в городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов.

Показатели заболеваемости в этой стране с 17-миллионным населением сейчас составляют более 25 тысяч случаев.

В начале больных было не много, но их количество неуклонно росло. На конец марта в стране насчитывалось около 8 тысяч инфицированных Covid-19, к середине апреля — уже больше 25 тысяч. И это далеко не полная картина: в больницу попадают лишь те, у кого температура поднимается выше 38°c, — пишет КП-Крым.

— Здесь люди очень дисциплинированы, и если им сказано не выходить на улицу без нужды, сидеть дома, следить за состоянием своего здоровья, и беспокоить врача только, если температура поднимется выше 38°c, значит они так и будут делать, — подчеркивает Ирина. — По сравнению с Бельгией и Германией, в Нидерландах режим ограничений лояльный. Можно выйти на улицу, сходить в магазин, но соблюдая дистанцию. Работают все экстренные службы, магазины, почтовые отделения. Государство перечисляет работодателям средства на зарплату сотрудникам, чтобы они оставались дома и не контактировали с людьми.

Сложнее всего оказалось пожилым голландцам, которые находятся в домах престарелых. Их полностью изолировали от внешнего мира, запретили контактировать с родными и выходить за пределы учреждения.

Здесь принято доверять присмотр за пожилыми родственниками гериатрическим пансионатам, поэтому прямых контактов со старшим поколением лишилась практически каждая семья. Конечно, есть мобильная связь, интернет, и они выручают во время изоляции.

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— Очень многие сейчас занимаются онлайн обучением, — рассказывает Ирина. — Есть много бесплатных курсов, открыт доступ в библиотеки, можно скачивать литературу, языки учить.

Люди ждут окончания карантина, настроения оптимистические несмотря ни на что. К началу мая прогнозируется пик заболеваемости и до этого срока положено соблюдать режим самоизоляции. Штраф за нарушение составляет 400 евро для гражданина и 4 000 евро для предприятия.

— В один из выходных дней Гаага с ее большими пляжами Северного моря стала местом прогулок тысяч людей. И уже на следующий день было принято решение закрыть парки, пляжи и ввести штраф, — вспоминает Ирина. — Выходить на улицу можно, но передвигаться группами по 2-3 человека. Магазины штрафуют, если покупатели не соблюдают дистанцию.

Пользоваться личным транспортом не запрещено. Можно выехать подальше на природу, чтобы погулять. Следить за тем, чтобы рядом не было других людей, граждане должны самостоятельно.

Носить защитные маски в Нидерландах не обязывают. С самого начала маски из свободной продажи изъяли и отправили в больницы для медиков, которые по роду своей деятельности контактируют с больными и рискуют своей жизнью.

В целом меры профилактики и санэпидрежима принимаются и внедряются оперативно.

Власти разъясняют каждый свой шаг онлайн и отвечают на все возникающие вопросы.— Здесь верят и доверяют правительству, потому что все открыто обсуждается. Даже дети понимают, что такое дисциплина и для чего она нужна.

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