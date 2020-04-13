Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19

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Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.

Об этом «Известиям» рассказал сотрудник Института биологии Тюменского госуниверситета Николай Карпов.

«Возможно, в природе бездомные кошки, питаясь летучими мышами, могли заразиться новым коронавирусом от них, – сообщил ученый. – Есть также вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Ввиду восприимчивости к вирусу и близости к человеку кошек можно рассматривать как потенциальный объект для тестирования вакцин».

Кошки могли инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев. Доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал, что коронавирус постоянно мутирует и давно преодолел межвидовый барьер, так как люди не являются его привычными носителями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что домашние питомцы заражаются от хозяев.

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Однако ученые подчеркивают, что подтвержденных случаев обратной передачи вируса от кошек человеку официально не зафиксировано на данный момент ни в одном научном источнике.

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