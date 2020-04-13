Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе ужесточат правила въезда в город Как в Москве: севастопольцам выдадут QR-коды для выхода на улицу В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях

Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19

Понедельник
13 апреля 2020
21:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19

© www.purinaone.ru

Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.

Об этом «Известиям» рассказал сотрудник Института биологии Тюменского госуниверситета Николай Карпов.

«Возможно, в природе бездомные кошки, питаясь летучими мышами, могли заразиться новым коронавирусом от них, – сообщил ученый. – Есть также вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Ввиду восприимчивости к вирусу и близости к человеку кошек можно рассматривать как потенциальный объект для тестирования вакцин».

Кошки могли инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев. Доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал, что коронавирус постоянно мутирует и давно преодолел межвидовый барьер, так как люди не являются его привычными носителями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что домашние питомцы заражаются от хозяев.

Читайте: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

Однако ученые подчеркивают, что подтвержденных случаев обратной передачи вируса от кошек человеку официально не зафиксировано на данный момент ни в одном научном источнике.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла. В Евпатории умерла 38-летняя Марина Позднякова: женщина болела раком, но в Евпаторийской городской больнице ее трижды отказались госпитализировать.

Сегодня: Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе. Врачи и пациенты в 3-й городской больнице Севастополя, которые находятся на обсервации из-за обнаруженного ранее заболевшего COVID-19, жалуются на условия содержания, сравнивая их с «колонией строгого режима».

Сегодня: В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса. В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня: ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/koshek-priznali-idealnymi-zhivotnymi-dlya-testirovaniya-vaktsin-ot-COVID19-130229/

 
 

Проблемы здравоохранения

Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла

Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла

Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19

Кошек признали идеальными животными для тестирования вакцин от COVID-19

Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе

Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе

ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

ВОЗ назвала условия, при которых маски становятся опасными

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.