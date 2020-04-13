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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 13 апреля

Понедельник
13 апреля 2020
06:16

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
13 апреля 2020


Какой сегодня праздник 13 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 13 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения троллейбуса

День рождения троллейбуса

Фото pixabay.com

День рождения троллейбуса отмечается 13 апреля.

По традиции в этот праздник устраиваются парады машин, экскурсии, концерты и выступления. В день рождения троллейбуса стоит с благодарностью вспомнить его создателей и тех, благодаря кому этот транспорт каждый день выходит на маршруты.

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)

Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Ипатий Чудотворец (Огнище)

Народный праздник «Ипатий Чудотворец» отмечается 13 апреля (по старому стилю - 31 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: «Ипатий», «Канун Пролетья», «Огнище», «Беды с домовым». На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

Также сегодня, 13 апреля, отмечают такие праздники:

- День мецената и благотворителя

- День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

- Пасхальный понедельник у западных христиан

- Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан

- Весенняя Неделя Добра

- День общения с духом безмятежности

- Тайский Новый год (Songkran)

Читайте: Какой сегодня праздник 10 апреля

- Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) в Нидерландах

- День учителя в Эквадоре

- Рама Навами в Индии

- День несправедливо преследуемых в Словакии

- День детского массажа (Baby Massage Day) в США

- День памяти жертв Катыни в Польше

- День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) в США

- Водный фестиваль (Тинджан) в Мьянме

Сегодня именины празднуют: Феофил, Вениамин, Яков, Иосиф, Ипатий, Иона, Анна, Влас, Иннокентий, Акакий, Авда, Аменония, Аполлон (Аполлоний), Артур, Афиней, Ида, Менандр.

Что происходило 13 апреля в прошлые годы

1204 - участники 4-го крестового похода разграбили Константинополь.

1814 - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет

1870 - в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен»

1923 - состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли.

1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

1934 - завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

1941 - подписание советско-японского Пакта о ненападении.

1944 - советские войска освободили от фашистов Симферополь и Феодосию

1960 - проведение Францией испытания ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвертой ядерной державой мира.

1967 - песня «Something Stupid», записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси возглавила чарт США.

1967 - первое выступление «Rolling Stones» за железным занавесом в Варшаве.

1990 - Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов.

1991 - группа Londonbeat возглавили американский чарт, на вершину хит-парада забралась их песня «Иьve Been Thinking About You».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Какой сегодня праздник 12 апреля. Сегодня, 12 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

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Суббота, 11 апреля 2020: Какой сегодня праздник 11 апреля. Сегодня, 11 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Пятница, 10 апреля 2020: В России резко выросли продажи виагры. Продажи виагры и аналогичных препаратов в российских аптеках в последние недели выросли на 40%.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/13/kakoi-segodnya-prazdnik-13-aprelya-130217/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 13 апреля

Какой сегодня праздник 13 апреля

Какой сегодня праздник 12 апреля

Какой сегодня праздник 12 апреля

Художница Ксения Симонова поддержала Крым особой песочной анимацией

Художница Ксения Симонова поддержала Крым особой песочной анимацией

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