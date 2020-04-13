Какой сегодня праздник 13 апреля

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13 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения троллейбуса
Фото pixabay.com
День рождения троллейбуса отмечается 13 апреля.
По традиции в этот праздник устраиваются парады машин, экскурсии, концерты и выступления. В день рождения троллейбуса стоит с благодарностью вспомнить его создателей и тех, благодаря кому этот транспорт каждый день выходит на маршруты.
Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)
Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Ипатий Чудотворец (Огнище)
Народный праздник «Ипатий Чудотворец» отмечается 13 апреля (по старому стилю - 31 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: «Ипатий», «Канун Пролетья», «Огнище», «Беды с домовым». На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.
Также сегодня, 13 апреля, отмечают такие праздники:
- День мецената и благотворителя
- День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского
- Пасхальный понедельник у западных христиан
- Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан
- Весенняя Неделя Добра
- День общения с духом безмятежности
- Тайский Новый год (Songkran)
Читайте: Какой сегодня праздник 10 апреля
- Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) в Нидерландах
- День учителя в Эквадоре
- Рама Навами в Индии
- День несправедливо преследуемых в Словакии
- День детского массажа (Baby Massage Day) в США
- День памяти жертв Катыни в Польше
- День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) в США
- Водный фестиваль (Тинджан) в Мьянме
Сегодня именины празднуют: Феофил, Вениамин, Яков, Иосиф, Ипатий, Иона, Анна, Влас, Иннокентий, Акакий, Авда, Аменония, Аполлон (Аполлоний), Артур, Афиней, Ида, Менандр.
Что происходило 13 апреля в прошлые годы
1204 - участники 4-го крестового похода разграбили Константинополь.
1814 - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет
1870 - в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен»
1923 - состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли.
1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».
1934 - завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».
1941 - подписание советско-японского Пакта о ненападении.
1944 - советские войска освободили от фашистов Симферополь и Феодосию
1960 - проведение Францией испытания ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвертой ядерной державой мира.
1967 - песня «Something Stupid», записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси возглавила чарт США.
1967 - первое выступление «Rolling Stones» за железным занавесом в Варшаве.
1990 - Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов.
1991 - группа Londonbeat возглавили американский чарт, на вершину хит-парада забралась их песня «Иьve Been Thinking About You».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 апреля. Какие праздники будут завтра?
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