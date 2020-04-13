Как в Москве: севастопольцам выдадут QR-коды для выхода на улицу

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В Севастополе разработана система электронных пропусков в виде QR-кодов.

Получить пропуска индивидуальные предприниматели и юрлица можно на официальном сайте правительства города.

При подаче заявки нужно указать ФИО каждого сотрудника, его должность и телефон.

При этом власти могут отказать в выдаче пропуска для конкретного сотрудника.

Правоохранители, патрулирующие улицы, при себе будет телефон с приложением для контроля этих кодов.

«Например, могут одобрить выдачу пропуска для служащих предприятий, которые осуществляют непрерывную деятельность, но отказать в выдаче для бухгалтеров, юристов и прочих сотрудников, предполагая, что они могут заниматься своими обязанностями удаленно», - пояснила Осипова.

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Для каждого сотрудника будет выслан уникальный QR-код и 16-значный идентификатор. При проверке на улице нужно будет показать сотрудникам правоохранительных органов этот код на телефоне. При этом бумажные пропуска, выданные ранее, также будут работать.

Как сообщалось ранее, в Севастополе значительно усилили меры контроля режима самоизоляции и блокпосты на въездах в город. Режим работает в городе до 19 апреля, но может быть продлен.

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