Как колония строгого режима: севастопольцы жалуются на условия в обсерваторе

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Врачи и пациенты в 3-й городской больнице Севастополя, которые находятся на обсервации из-за обнаруженного ранее заболевшего COVID-19, жалуются на условия содержания, сравнивая их с «колонией строгого режима».

Как сообщает общественная инициатива «Наш Севастополь», люди просят сменить им «меру пресечения» на обязательную самоизоляцию дома.

«О каких мерах предосторожности вы говорите, если мы не можем помыть руки? Туалет один на два этажа – на 64 человека, это так мы предупреждаем инфекцию? Вы сидите в своих кабинетах, у вас есть все условия», – отмечают пациенты.

Также севастопольцы утверждают, что смена, которая работала в день, когда привезли больного находится дома, а не на обсервации в больнице.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин в ходе аппаратного совещания в российском правительстве города 13 апреля сообщил, что больница переведена на режим обсервации до 20 апреля.

«Эти люди являются «условно зараженными» и находятся под медицинским наблюдением. Был определен первый круг контактных, которые находились в геронтологическом отделении – 29 человек, это врачи, и те люди, которые в этом отделении проходили лечение, и находились вместе с больным, зараженным новой коронавирусной инфекцией. Они все обследованы лабораторно. На десятый день у всех, кто сейчас находится в обсерваторе, мы также возьмем анализы. Все показатели говорят о том, что 14 дней – ключевой момент. Так как есть случаи, когда мы на 11-й день отбираем анализ, а симптомы ОРВИ и внебольничных пневмоний развивается в течение 2-х дней после забора анализов», – сообщил Проскурнин.

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Он добавил, что, согласно санитарным нормам, людей не могут перевести ни на домашнюю изоляцию, ни в другие обсерваторы.

Ранее директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергей Шеховцов сообщил, что житель города 1 апреля прилетел из Москвы на самолете в Симферополь, проследовал в Севастополь, 3 апреля почувствовал недомогание, а 7 апреля был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в городской больнице №3 им. Даши Севастопольской с признаками в ОРВИ. Позже у севастопольца был диагностирован COVID-19.

Из-за этого больницу на две недели перевели на режим обсервации.

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