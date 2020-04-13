Аксенов поделился впечатлениями от мемов о коронавирусе в соцсетях

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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13 апреля 2020
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Об увиденном в интернете он рассказал сегодня на штабе по профилактике распространения инфекции в республике.
«Вчера посмотрел, сколько мемов в соцсетях. Например, когда человек идет в перчатках по магазину, а потом эту перчатку в рот засунул и стягивает эту перчатку. Все меры защиты нивелируются в одну секунду. Столько глупостей совершается. Всем кажется, что надели перчатки, маску, скафандр, противогаз – все, значит ничего не будет. Потом начинает снимать этот противогаз, на котором все сидит. Тут же себя или за лицо трогает, или еще за что-то, тут же дальше передал, все – есть готовый зараженный», – сказал Аксенов.
По его словам, соблюдение дистанции защищает лучше масок и других средств. «Коллеги, обходите всех стороной. Чокнуться если надо рюмкой, то через экран. Лучшая защита. На полном серьезе вам говорю – больше трех не собираться», – подчеркнул Аксенов.
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Ранее глава Крыма призвал желающих отметить День Конституции Крыма пить дома. Аналогично, по мнению Аксенова, следует поступить и на День Победы.
В воскресенье стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее число инфицированных достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Выявлять нарушителей будут в том числе и благодаря биллингу мобильных телефонов.
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