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Власть -> Лесное хозяйство

За посещение леса в Ялте грозит штраф до 5000 рублей с человека

Воскресенье
12 апреля 2020
21:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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12 апреля 2020


За посещение леса в Ялте грозит штраф до 5000 рублей с человека

© Новости Крыма

С субботы 11 апреля по 11 мая в Ялте ввели особый противопожарный режима, во время действия которого на всей территории муниципального образования запрещено посещение лесов.

Об этом в своем Facebook пишет глава администрации города Иван Имгрунт.

«Особый режим введен на территории всего Крыма из-за резкого (в пять раз!) увеличения количества лесных пожаров. И в большинстве случаев причиной пожара становился так называемый человеческий фактор», - сообщает градоначальник.

Он разъясняет, что такой режим, в частности, означает, что вводится запрет на посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, устанавливается запрет на разведение костров, сжигание травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домовладений.

Читайте: В Крыму ограничат доступ в леса

«За несоблюдение указанных требований предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. Может последовать и уголовная ответственность, если пожаром, случившимся по вине нарушителя, был нанесен значительный ущерб здоровью или лесу», - пишет Имгрунт и добавляет, что на период действия особого противопожарного режима в лесах будет усилено патрулирование.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 9 апреля 2020: Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов. Контроль за посещением лесов на Южном берегу Крыма в период действия режима повышенной готовности должен быть усилен.

Четверг, 9 апреля 2020: В Крыму ограничат доступ в леса. В Крыму и еще 26 регионах России введен особый противопожарный режим в лесах, в период действия которого доступ в лесные зоны будет ограничен.

Четверг, 2 апреля 2020: Крым не готов к лесным пожарам. Министерство природных ресурсов и экологии РФ по итогам проверок назвала регионы, которые не полностью готовы к лесопожарному сезону 2020 года.

Понедельник, 30 марта 2020: Леса Крыма закрыли для посещения на 21 день. Крымские леса закрыты для посещения с 30 марта.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/za-poseshenie-lesa-v-yalte-grozit-shtraf-do-5000-rublei-s-cheloveka-130220/

 
 

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За посещение леса в Ялте грозит штраф до 5000 рублей с человека

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