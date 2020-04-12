За неделю в Крыму ликвидировали 159 пожаров

Также спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации МЧС, за прошедшую неделю крымские спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 5 человек.

— Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 159 пожаров, из них 113 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было ликвидировано 9 лесных пожаров. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.

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