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За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий

Воскресенье
12 апреля 2020
14:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
12 апреля 2020


За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий

© ichip.ru

Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Спасибо коллегам из ФСБ и МВД, мы договорились по линии контроля за всеми, кто на самоизоляции, по биллингу, по телефонам. В Санкт-Петербурге, в Калмыкии коллеги уже начали работать. Современные технические средства позволяют спокойно сотрудникам (осуществлять контроль) без выхода на дом. Я думаю, это разгрузит МВД, меньше надо будет прямых контактов делать», – сказал Аксенов.

Аксенов отметил, что электронная база, всех кто обязан находится дома на самоизоляции уже сформирована. «С помощью технических средств, с помощью наших правоохранителей давайте (осуществлять) тотальный контроль за всеми, кто не должен передвигаться по города», – подчеркнул Аксенов.

Читайте: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий

По данным на утро 12 апреля, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму выросло до 31, из них 12 выздоровели, а более 1,7 тысячи человек снято с меднаблюдения.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Их размер установили по аналогии с Москвой: для граждан 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 40 тысяч рублей; для юрлиц – до полумиллиона рублей. Соответствующий законопроект прошел два чтения в крымском парламенте. До среды их взимать не будут – ограничатся профилактическими беседами.

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