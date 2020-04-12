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Коронавирус в Крыму

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Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу

Воскресенье
12 апреля 2020
15:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


По состоянию на утро 12 апреля в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

«В стационаре инфекционной больницы находятся два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Всего в инфекционной больнице под наблюдением находится  23 человека, под наблюдением по месту жительства – 577», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что стационар городской больницы №1 на улице Надеждинцев, где был выявлен последний случай заболевания, с 9 апреля работает в режиме.

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Как сообщалось, за истекшие сутки в Республике Крым было выявлено два новых случая заражения коронавирусом – в Керчи и Симферополе. Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания  COVID-19 в РК достигло 31. 12 пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение.

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