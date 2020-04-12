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Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса

Воскресенье
12 апреля 2020
18:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса

© Pixabay

Руководство Республики Крым приняло решение перенаправить часть средств региональной адресной инвестиционной программы для поддержки предприятий, пострадавших от ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению инфекции.

«Мы мониторим ситуацию, смотрим, какое количество обращений будет по каждой мере поддержки. Если будет необходимость, мы частично «порезали» региональную адресную инвестиционную программу – часть объектов сняли, около миллиарда рублей сейчас снимаем. Но готовы будем на меры поддержки снять и больше средств в рамках республиканского бюджета», – сказал Аксенов.

По словам главы республики, сегодня реализацию некоторых проектов «можно сдвинуть в сторону и поддержать людей наличными деньгами».

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Особое внимание следует уделить санаторно-курортной сфере, отметил он.

«Основной поток потенциальных групп риска – это все приезжие. Открыть ворота – это значит получить дополнительные риски развития эпидемии на территории Республики Крым. При этом понимаем, что курортная сфера является одной из самых основных в республике и без поддержки ее однозначно оставить нельзя. Придется совместно в эти тяжелые времена вырабатывать совместную тактику действий», – подчеркнул Аксенов.

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