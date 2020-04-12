Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий

Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы

Воскресенье
12 апреля 2020
14:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

Около сотни верующих посетили божественную литургию в Покровском соборе Севастополя. Лишь некоторые из них были в масках.

Фото Алена Хазинурова

Как сообщалось ранее, в Московском патриархате во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать храмы.

Читайте: Константинов хочет переселить православный храм из действующего детского сада в Табачном

Количество богослужений в храмах Севастополя в эти дни было сокращено. Режим обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавируса действует в Севастополя до 19 апреля. 

 

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 апреля 2020: Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

Вторник, 7 апреля 2020: Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

Воскресенье, 29 марта 2020: Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений. Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.

Суббота, 28 марта 2020: Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы. В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/verujushie-sevastopolya-vopreki-samoizolyatsii-poseshajut-hramy-130200/

 
 

Религия

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму опасаются очередной засухи
СЮЖЕТ
Водный кризис

В Крыму опасаются очередной засухи

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.