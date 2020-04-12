Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы

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Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.

Около сотни верующих посетили божественную литургию в Покровском соборе Севастополя. Лишь некоторые из них были в масках.

Фото Алена Хазинурова

Как сообщалось ранее, в Московском патриархате во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать храмы.

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Количество богослужений в храмах Севастополя в эти дни было сокращено. Режим обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавируса действует в Севастополя до 19 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 апреля 2020 : Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

Вторник, 7 апреля 2020 : Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

Воскресенье, 29 марта 2020 : Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений. Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.

Суббота, 28 марта 2020 : Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы. В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.